Macchine Mortali arriva in Home Video. Peter Jackson ne parla in una clip esclusiva!

In occasione della sua nuova edizione in Home Video, Tom's Hardware vi offre una clip esclusiva di Macchine Mortali, film diretto da Christian Rivers.

Dopo alcuni mesi dal debutto nelle sale cinematografiche, Macchine Mortali arriva ufficialmente in edizione Home Video. Ad annunciarlo è la stessa casa editrice, Universal Pictures. Per celebrare questo grande evento, Tom’s Hardware è lieta di offrirvi una clip ufficiale di questa pellicola.

Macchine Mortali, innanzitutto, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Philip Reeve (2001). Questa pellicola racconta di un futuro distopico, molto lontano da quello che conosciamo. La città sono agglomerati semoventi su cingolati che vagano per tutto il globo dopo che la civiltà come la conosciamo è stata spazzata via dal catastrofico evento denominato “Guerra dei 60 minuti“. Thaddeus Valentine, ingegnere responsabile della città di Londra, si scontrerà con una ragazza di nome Hester Shaw.

Il cast di questo film – che abbiamo avuto modo di recensire – è composto da volti conosciuti nel panorama cinematografico, vale a dire Robert Sheehan (Tom Natsworthy), Hera Hilmar (Hester Shaw), Stephen Lang (Shrike), Hugo Weaving (Thaddeus Valentine), Ronan Raftery (Bevis Pod), Jihae Kim (Anna Fang), Leila George (Katherine Valentine), Patrick Malahide (Magnus Crome), Yoson An e tanti altri.

Nella clip – che potete trovare in calce alla notizia – il regista Peter Jackson racconta, senza troppi giri di parole, di tutte le emozioni che questo film potrebbe trasmettere, dall’empatia verso l’assassino all’amore, passando naturalmente dalla speranza. Non mancano naturalmente degli elogi ad alcuni attori presenti nel lungometraggio in questione.

Macchine Mortali è disponibile da questo momento in Home Video, nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.