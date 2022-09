Maccio Capatonda, noto comico, attore, sceneggiatore, doppiatore, scrittore ed altro ancora, è tornato protagonista di una nuova produzione in onda sulla piattaforma streaming Elisium: Maccioverse. Scopriamo insieme insieme i dettagli di questa nuova proposta. Elimobile, la nuova compagnia telefonica tutta italiana, presenta Maccioverse sulla piattafarma streaming Elisium.

Maccioverse con Maccio Capatonda

Maccioverse narra le vicende di Maccio, un lavoratore 2.0, che si ritrova immerso di impegni veicolati da serie di faticosi strumenti tecnologici. Il protagonista vive lo stress quotidiano fatto di continue call di lavoro e ore passate davanti allo schermo del pc. Queste condizioni non sono sicuramente ottimali per poter vivere una vita sana. I ritmi sono elevanti e non si fa in tempo a terminare un progetto che già si ha sul tavolo quello successivo. Riuscirà Maccio Capatonda a trovare il punto mediano? Riuscirà a porre una linea di convine tra il mondo virtuale e quello reale? Maccioverse parla di tutti noi! Preparatevi a entrare nel multiverso che vede al centro una Roma che ha il sapore di un futuro distopico alla Black Mirror.

Il cast e la produzione

Maccioverse vede come protagonista Marcello Macchia. La lista del cast continua poi con i co- protagonisti Myriam Lugarà (Myriam), Valerio Desirò (Valerio), Pippo Lo Russo (Pippo) e Luca Confortini (Luca).

Maccioverse nasce da un’idea di Marcello Macchia (in arte Maccio Capatonda). Insieme a lui troviamo gli autori Danilo Carlani, Clemente Meucci, Andrea Mancini e Luigi Luciano (Herbert Ballerina) . Alla regia della produzione troviamo invece all’opera Danilo Carlani e Alessio Dogana. La produzione è affidata a Micidial e la produzione esecutiva a Freak Factory. Per Elimobile il progetto è curato da Clotilde Zomparelli, Head of Research Talents & Creation Development Contents.

Data di uscita

Maccioverse è già disponibile in streaming sulla piattaforma Elisium. Infatti, l’appuntamento è ogni lunedì con a partire dal 26 settembre.