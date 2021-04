Macross – Robotech, storico accordo di distribuzione per l’occidente

Lo scorso 1° marzo si è raggiunto uno storico accordo che farà felici tutti i fan di una delle serie robotiche simbolo degli anni ’80 ovvero Macross – Robotech. Le nipponiche Big West & Studio Nue e l’americana Harmony Gold infatti hanno raggiunto un accordo storico che permetterà la distribuzione a strettissimo giro della maggior parte delle serie anime, OAV, film e in generale di tutta la produzione legata la franchise in tutto il mondo.

Big West & Studio Nue inoltre si è impegnata a non ostacolare la distribuzione del prossimo film live action di Macross in Giappone né contesterà più l’uso da parte di Harmony Gold di 41 personaggi e mecha design di Macross nei prodotti legati a Robotech fuori dal Giappone.

Si apre quindi una fase di collaborazione fra le due compagnie che mette fine ad una disputa che dalla fine degli anni ’90 aveva di fatto ostacolato la diffusione del franchise cult al di fuori del Giappone.

Macross o Robotech, la doppia storia del franchise

Macross – Fortezza Superdimensionale esordì come serie anime originale nel 1982. Si trattava di una super-produzione all’epoca che coinvolgeva Studio Nue (Capitan Harlock), l’agenzia pubblicitaria Big West e lo Studio Tatsunoko.

La serie fu ideata dal giovane mecha designer Shoji Kawamori (Escaflowne, Aquarion) e dal character designer Haruhiko Mikimoto (Gundam 0080) per la regia del grande Noboru Ishiguro (Corazzata Spaziale Yamato).

Il successo fu immediato e clamoroso tanto da dare vita già nel 1984 ad un lungometraggio e poi a tutta una vasta produzione fatta di sequel e prequel fra mercato home video e serie anime tradizionali di cui i più famosi (e forse più riusciti) sono Macross Plus e Macross 7.

Il successo della serie fu tale che l’americana Harmony Gold decisa di importarla negli Stati Uniti ma, come prassi dell’epoca, la “occidentalizzò” in maniera estrema: la fuse cioè con altre due serie robotiche dello Studio Tatsunoko ovvero Southern Cross e Genesis Climber Mospeada dando vita all’ibrido noto come Robotech.

Un incredibile lavoro di “taglia-e-cuci” che arrivò anche in Italia alle fine degli anni ’80. Yamato Video ripropose Robotech in VHS fra il 1992 e il 1994 iniziando poi, nei primi anni 2000, la pubblicazione di Macross in DVD, pubblicazione incompleta a causa della summenzionata disputa.

Dynit invece ha pubblicato, addirittura in blu-ray, la serie Macross Plus.

