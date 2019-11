Mad About You: il reboot rilasciato a novembre

Nuove rivelazioni sull'uscita autunnale del reboot della serieTv "Mad About You"

È previsto per il 20 novembre il rilascio ufficiale delle prime puntate del reboot di una delle sit-com più amate degli anni Novanta, Mad About You (in Italia distribuita col titolo Innamorati pazzi).

La serie statunitense andata in onda dal 1992 al 1999 si concentrava sulle piccole e grandi lotte quotidiane della vita di coppia ma raccontando il tutto con tono fortemente umoristico.

Vent’anni dopo dalla loro ultima volta, Paul Reiser e Helen Hunt riprenderanno perciò le vesti dei personaggi che li hanno resi iconici, i sardonici sposi newyorkesi Paul e Jamie Bucham.

Il reboot di Mad About You sarà ambientato nei giorni nostri e vedrà i due adattarsi ad una nuova vita di coppia dopo che la loro unica figlia, Mabel, interpretata da Abby Quinn (Black Mirror), lascerà oramai cresciuta il nido familiare per il collage.

Ai primi sei episodi che Spectrum manderà in onda dal 20 novembre, ne seguiranno altri sei che rilascerà attorno il 18 dicembre, per un totale di dodici episodi.

Mad About You sarà prodotto da Sony Pictures Television in associazione con Comedy Dynamics.

Lo showrunner Peter Tolan sarà affiancato dai produttori esecutivi Hunt e Reiser, quest’ultimo persino ideatore della serie.

Il revival rivedrà il ritorno anche di due dei personaggi secondari più amati della serie, Ira Bucham e il dottor Mark Devanow, interpretati nuovamente dagli attori John Pankov e Richard Kind.

L’attrice Elen Hunt, che ha anche diretto il primo episodio del reboot, ha recentemente dichiarato:

“È stato un lavoro molto amorevole. Pensavamo che sarebbe stato divertente lavorare su qualcosa che riguarda davvero l’amore. Saremo più grandi però, spero che le persone siano preparate per questo…almeno io non ero preparata!”

Uno degli aspetti più caratteristici di Mad About You è di certo la sua colonna sonora che ritornerà anche nel reboot ma in una nuova versione remixata eseguita da Lyle Lovett e Kecia Lewis e già disponibile per il download qui.

Pronti per questo Stargate sentimentale negli anni Novanta?