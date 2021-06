Madame Xanadu: arriva la serie prodotta da J.J. Abrams

HBO Max ha intenzione di sfruttare un gran numero di personaggi provenienti dai fumetti DC Comics, specie quelli non troppo noti al pubblico di massa abituato alle avventure di eroi come Batman, Superman o Wonder Woman, riuniti di recente nella Zack Snyder’s Justice League (qui a prezzo speciale). Madame X sarà infatti la nuova serie TV prodotta da J.J. Abrams. La serie sarà curata da Angela Robinson (Professor Marston & The Wonder Women) la quale si occuperà di curare i vari episodi in uscita prossimamente sul catalogo streaming dell’emittente americana.

Il personaggio di Madame Xanadu è legato a doppio filo alla Justice League Dark, ed è noto ai lettori degli albi DC Comics anche con il nome di Nimue. La sua prima apparizione risale infatti al 1978, nel primo numero della testata Doorway to Nightmare. Nei fumetti, le storie sono quasi sempre incentrate su un determinato personaggio che fa visita nel negozio della maga, raccontandole una storia di mistero o magia. Xanadu, attraverso la lettura dei tarocchi, riesce a capire quale strano elemento occulto si celi dietro l’enigma, intervenendo spesso e volentieri direttamente nelle questioni grazie all’uso dei suoi poteri, tra cui la precognizione, il teletrasporto, la telecinesi e, ultima ma non meno importante, l’immortalità.

HBO Max ha intenzione di realizzare un progetto in stile Marvel Cinematic Universe, dando vita a un vero e proprio universo di produzioni televisive collegate tra loro (qui la notizia originale). Abrams e Bad Robot hanno infatti intenzione di continuare a sfruttare le proprietà intellettuali DC come parte di una vera e propria Justice League Dark: oltre a un nuovo show dedicato al personaggio di Constantine e, appunto, quello dedicato a Madame X, DC sta anche collaborando con Matt Reeves per una serie animata dedicata al Cavaliere Oscuro e chiamata Batman: Caped Crusader, oltre alla produzione di un nuovo film incentrato sul personaggio di Superman ma con un nuovo protagonista di colore mai visto prima sul grande schermo.