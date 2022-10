Siamo finalmente giunti all’ultima esclusiva di Lucca Comics and Games 2022, per quanto riguarda le action figure di Bandai e Tamashii Nations. Dopo le quattro S.H. Figuarts di Dragon Ball (il Dragon Shenron, Son Goku Super Saiyan 2, Majin Bu e Android 16), le due Figuarts Zero di One Piece (Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri) e la S.H. MonsterArts di King Kong (tratta dal lungometraggio Godzilla vs Kong del 2021), oggi andremo a concludere il tutto con la S.H. Figuarts di Madara Uchiha Event Exclusive tratta da Naruto Shippuden.

Madara Uchiha – Il Personaggio

Madara è un leggendario ninja del clan Uchiha la cui identità era rimasta a lungo avvolta nel mistero. Per tutti è un uomo che si è impossessato dello Sharingan del fratello minore per poi passare il tempo a combattere. Nessuno è stato in grado di capire che tutto ciò che faceva era dovuto alla preoccupazione per il futuro del suo clan. In preda all’odio e alla disperazione, Madara rivolse le sue zanne contro il Villaggio della Foglia, ma purtroppo venne stato sconfitto da Hashirama Senju suo acerrimo rivale. Dopo essersi eclissato, il ninja ha indossato una maschera, celando la sua vera identità e facendosi conoscere come Tobi. Il clan Uchiha è l’unico clan che poteva competere con gli incredibili Senju, dotati di un’enorme quantità di chakra e delle tecniche dello Sharingan. Madara indossa un’armatura cremisi con numerose piastre di metallo, formando protezioni lungo il petto, la vita, le spalle e le cosce.



Madara Uchiha Bandai Event Exclusive

Confezione

Il box in cui troviamo la figure di Madara, è il classico Packaging della linea S.H. Figuarts, la parte esterna in cartoncino è di colore nero, dove viene riportato un primo piano del personaggio e vanta un design pulito e minimale. Nella parte frontale, troviamo la classica finestra trasparente, dandoci la possibilità di vedere parte del contenuto presente senza aprire la confezione. Sul lato posteriore invece possiamo vedere alcune pose realizzabili con la figure grazie agli accessori che troveremo in dotazione.

Il Blister

Una volta aperto il box troviamo due blister suddivisi in questa maniera: nel primo oltre la figure di Madara ci sono tre coppie di mani, due volti di ricambio e due braccia, mentre nel secondo blister troviamo solamente l’arma di combattimento di Madara divisa in tre parti, il Gunbai (un ventaglio non pieghevole fatto di legno, con delle tomoe disegnate su di esso e ha un lungo manico con delle bende attorcigliate attorno alla base, con una lunga catena attaccata a quest’ultimo) e una falce. Come sempre, troviamo un foglietto illustrativo con le istruzioni per la sostituzione delle parti intercambiabili che vi consigliamo di usare per evitare rotture accidentali.

La Figure

A differenza del precedente modello uscito nel 2017 questa nuova versione event exclusive si distingue unicamente per la tipologia di colorazione lasciando totalmente immutato lo sculpt. La nuova colorazione diventa metallizzata, dando alla figure una tinta più brillante e senza presentare sbavature o imperfezioni. Anche se dal punto di vista tecnico, la figure ha molte articolazioni, la possiamo dividere in due parti e vi spieghiamo anche il perchè: mentre la parte superiore del corpo si muove in modo eccellente grazie a un sistema di articolazioni di spalle e braccia con delle buone escursioni, la parte inferiore paga la presenza dell’armatura che rende più rigida la mobilità delle gambe dandogli un raggio d’azione molto ridotto. Niente di drastico per fortuna, basta posizionare le gambe nella giusta maniera per fare assumere alla figure la posa che desiderate riprodurre. Il nostro consiglio è quello di recuperare gli stage act 4 (dei piedistalli trasparenti con supporti regolabili) per poter compiere delle pose più dinamiche, senza pericoli di caduta.

Conclusioni

Madara Uchiha Event Exclusive uscito nel 2017, è diventato un pezzo molto difficile da trovare. Grazie a questo recolor anche se in edizione limitata, molti fan di Naruto ora potranno recuperare questo personaggio. Infatti, questa esclusiva è perfettamente compatibile con le vecchie S.H. Figuarts e se anche possedete già la vecchia versione, i collezionisti la potranno acquistare lo stesso ed esporla in una posa differente.

Madara Uchiha (Special Color Edition) è un’esclusiva Italiana di Lucca Comics and Games 2022. Per chi fosse interessato all’acquisto l’unico modo per averlo è presso lo stand di Tamashii Nations/Cosmic Group al loro Stand Tamashii Nations in Piazza San Pietro Somaldi dove troverete questa e tutte le altre incredibili esclusive da collezione.