Sembra proprio che Made in Abyss è stato rinnovato con una Stagione 3. Il grande successo che questa serie anime ha ottenuto nel corso del 2022 ha spinto verso l’ennesimo rinnovo. I fan del manga e dell’anime apprezzeranno sicuramente una notizia del genere, cominciando a specularci sopra e riflettendo sui possibili risvolti che ci attendono dietro l’angolo.

Made in Abyss è stato rinnovato per una Stagione 3

La conferma di Made in Abyss 3 è arrivata (tramite Screen Rant) in occasione di un evento speciale in Giappone atteso per il 15 gennaio, direttamente dal comitato di produzione di Made in Abyss. Non è stato ancora rivelato nessun dettaglio in merito al progetto.

Con la produzione che muove i suoi primi passi, non sarebbe sbagliato pensare che Made in Abyss 3 proseguirà seguendo la strada del manga da cui è tratto. Per chi non lo sapesse vi ricordiamo che Made in Abyss 3 continuerà la storia di Riko, una ragazza orfana del mondo di superficie, e Reg, un androide trovato nel cosiddetto “Abisso”. Sfruttando le abilità di Reg, Riko cerca di realizzare il suo sogno di raggiungere il fondo dell’Abisso, e la coppia parte per un’avventura da cui non potrà tornare. Tuttavia, questo particolare mondo sotterraneo è crudele e non fa eccezioni per i bambini. Si dice che coloro arrivati ​​​​ai livelli più profondi abbiano perso la propria umanità a causa della “maledizione”. Così un’avventura apparentemente spensierata si trasforma in tutt’altro, in un racconto dalle tinte anche crude, in cui bisogna continuamente fare i conti con le proprie scelte.

Guardare Made in Abyss

Oltre all’annuncio riguardo a Made in Abyss, non sappiamo ancora quando uscirà, dato che è ancora agli inizi della sua produzione. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione? Manterrà il livello raggiunto dai precedenti archi narrativi? Non ci resta che attendere nuovi dettagli invitandovi assolutamente a recuperare il manga su Amazon da cui deriva l’anime in questione.