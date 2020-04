Made in Senegal: in anteprima esclusiva su Rakuten TV il documentario su Sadio Mané

Rakuten TV ha da poco annunciato il lancio del suo ultimo esclusivo documentario dal titolo Made in Senegal che mostra un viaggio nella vita di Sadio Mané, dai difficili inizi fino alla sua ascesa come star indiscussa della squadra di calcio Liverpool FC e la nomina a giocatore africano dell’anno 2019. Il documentario sarà disponibile in esclusiva gratuita in tutta Europa sul canale Rakuten Stories fin da oggi, 8 aprile 2020.

Made in Senegal offre a tutti i fan di Mané (e non solo) uno sguardo intimo nella vita di uno dei migliori giocatori di calcio del mondo. Attraversando scenari molto diversi, dalle sue umili origini in un piccolo villaggio nel sud del Senegal, fino ad arrivare ad essere la star che è oggi sotto i riflettori di tutto il mondo dopo aver vinto la Champions League con il Liverpool FC, Made in Senegal è una storia di sogni, determinazione, fede, ribellione, coraggio e amore.

Il narratore del documentario è lo stesso Mané che, usando un mix unico di scene documentaristiche, filmati d’archivio e animazioni, riesce a dare vita al suo stesso passato e a rivelare, con tono intimista, i suoi pensieri, i suoi sentimenti e le sue opinioni, permettendo agli spettatori di scoprire un lato inedito del protagonista. Inoltre, il documentario consentirà anche ai fan di approfondire le passioni di Mané fuori dal campo, poiché il film mette in luce i suoi numerosi impegni nel sociale per aiutare responsabilmente coloro che lo circondano, il che lo ha reso un modello e un pilastro importante nella sua comunità di origine e oltre.

Riguardo al documentario si è espresso lo stesso Sadio Mané e queste sono le sue parole:

“Volevo mostrare alla gente che puoi ottenere qualsiasi cosa al mondo, se sei pronto a scommettere sui tuoi sogni e a lavorare sodo per realizzarli. Io sono Made in Senegal.”