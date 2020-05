Madi: Once Upon A Time In The Future: attiva su Kickstarter la Graphic Novel di Duncan Jones e Alex de Campi

È attiva su Kickstarter la campagna crowdfunding per il finanziamento della graphic novel Madi: Once Upon A Time In The Future, scritta dal regista Duncan Jones (Moon, Source Code), della scrittrice Alex de Campi (Bad Karma, Blade Runner) e con i disegni di moltissimi artisti internazionali, tra questi Glenn Fabry, Simon Bisley, Duncan Fegredo and Pia Guerra.

Madi: Once Upon A Time In The Future sarà un volume di 260 pagine. La graphic novel ci racconterà la storia di Madi Preston, una veterana delle forze speciali britanniche, sommersa dai debiti. Madi ha abbandonato l’esercito, ma il suo congedo non copre le spese di mantenimento per tutti gli impianti di potenziamento acquisiti durante gli anni di servizio.

Per mantenersi Madi lavora come mercenaria, ma questo incarico non fa che aumentare i suoi debiti perché alla fine di ogni missione avrà bisogno di curare le ferite riportate.

Questa situazione, divenuta ormai insostenibile, la porterà a decidere di mettere a segno un ultimo lavoro per poi ritirarsi. Madi però scoprirà che l’obiettivo di questo colpo è un bambino e per questo motivo si ritroverà a dover fuggire da tutto e da tutti.

Questo libro fa parte della serie Mooniverse, una antologia di storie ambientate nel futuro che includono i film di Jones Moon e Mute, ma potrà essere letto ed apprezzato anche da chi non ha familiarità con questa serie.

Uno degli aspetti caratteristici di Madi: Once Upon A Time In The Future è senza dubbio il gran numero di artisti coinvolti nella realizzazione delle pagine del volume.

Il roster completo dei disegnatori comprende i seguenti nomi: Dylan Teague, Glenn Fabry, Duncan Fegredo, LRNZ, Ed Ocaña, André Araújo, Simon Bisley, Rosemary Valero-O’Connell, Tonci Zonjic, Pia Guerra, James Stokoe, RM Guéra, Chris Weston, Rufus Dayglo, Annie Wu, David Lopez e Christian Ward. Ognuno di loro realizzerà un numero variabile di pagine (tra le 8 e le 30 a testa). Il volume sarà poi arricchito dal lettering di Alex de Campi, mentre i coloristi saranno: Matt Wilson, Nayoung Kim, Chris O’Halloran, Adam Brown, Jacob Phillips, Raúl Arnaiz, Giulia Brusco, Sergey Nazarov e Kelly Fitzpatrick.

Chi volesse sostenere questo progetto potrà farlo scegliendo tra diversi pledge a partire da 24 dollari per l’edizione brossurata, fino ad un massimo di 119 dollari che includeranno anche l’edizione deluxe autografata (completa di diversi contenuti extra) e delle stampe.

L’obiettivo principale della campagna è stato fissato sulla cifra di 50.000 dollari ed è stato superato (al momento la campagna ha raccolto più di 150.000 dollari). Chi volesse sostenere il progetto avrà tempo fino al 19 giugno 2020, con consegna prevista delle ricompense attesa per novembre 2020. Per tutte le informazioni su Madi: Once Upon A Time In The Future potete visitare la pagina su Kickstarter a questo link.