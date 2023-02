In questi giorni Medicom Toy per la linea Mafex, ha annunciato l’arrivo di due nuove action figure tratte da Captain America: The Winter Soldier, ovvero Captain America in versione Stealth Suit e il Soldato D’inverno Bucky Barnes.

Le due action figure di Captain America e Winter Soldier della Mafex sono modelli altamente dettagliati dei personaggi dei cinecomics Marvel. Sono entrambe dotate di articolazioni mobili per consentire svariate pose e hanno in dotazione svariati accessori come scudi e armi. La figure di Captain America ha due teste intercambiabili con un’espressione alternativa (due con elmo e uno senza), mentre la figure di Winter Soldier ha un corpo snello e dettagli realistici che riproducono fedelmente il personaggio. Entrambi sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza negli anni.

“Captain America: The Winter Soldier” è un film del 2014 basato sui personaggi della Marvel Comics. È il sequel del film “Captain America: Il primo Vendicatore” e vede Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers/Captain America. Nel film, Captain America si trova ad affrontare un misterioso e potente nemico noto come the Winter Soldier, mentre lotta contro una cospirazione che minaccia il mondo intero. Il film combina azione intensa, dramma e intrighi con una trama coinvolgente che esplora il passato e il presente del personaggio.

Prezzo e data di uscita delle nuove action figure di Captain America The Winter Soldier

L’uscita di entrambe le figure da collezione, tratte da Captain America The Winter Soldier è fissata per il mercato Giapponese a gennaio 2024 al prezzo di 10.780 yen.

