Dopo alcune anticipazioni che abbiamo avuto modo di vedere un mese fa, L’avanzata delle Macchine, la nuova espansione di Magic: The Gathering, è finalmente in dirittura d’arrivo e siamo in grado ora di fornirvi dei dettagli più approfonditi riguardo le meccaniche e la Lore di questo nuovo set, in uscita in tutto il mondo il 21 Aprile.

Magic: The Gathering – L’avanzata delle Macchine

La Storia

Nel corso di questo anno, abbiamo affrontato le ultime espansioni di Magic come un unico arco narrativo diviso in capitoli, ognuno collegato ai precedenti e iniziato con Dominaria Unita, proseguito con La Guerra dei Fratelli, Phyrexia: Tutto Diverrà uno e che si concluderà con, appunto, L’Avanzata delle Macchine. Arrivati quindi alle battute finali di questa storia, nella quale vediamo la leader dei Phyrexiani Elesh Norn pronta a conquistare tutto il multiverso tramite la sua terribile arma finale: Frangireami, l’Albero dell’Invasione.

Grazie ai suoi rami, infatti, la regina sarà in grado di mandare i suoi adepti in ogni angolo del multiverso, per convertirlo e renderlo un tutt’uno col proprio reame ed estendere il dominio delle macchine in ogni dove. Anche alcuni dei Planeswalker più potenti sono stati soggiogati da Elesh Norn e non si sa quale dei piani sopravvivrà a questa guerra multidimensionale.

Questo continuo saltare da un piano all’altro si riverserà anche sullo stile delle carte stesse, che avranno cornici e meccaniche diverse a seconda di ciò che rappresentano. Se comunque siete rimasti affascinati dalla storia di questo lungo arco narrativo, potete leggerne più approfonditamente semplicemente cliccando su questo link.

Le Meccaniche

Come ogni nuova espansione di Magic, anche L’Avanzata delle Macchine porta al suo interno nuove meccaniche e strategie di gioco legate ad essa.

La prima e sicuramente quella più articolata riguarda le carte Battaglia, un nuovo tipo bifronte in grado di trasformarsi introdotto proprio con questo nuovo set, che rappresentano l’invasione del multiverso da parte di Phyrexia e la difesa messa in campo dagli invasi. Con queste si possono fare diverse azioni:

Lanciare una Battaglia: durante la propria fase principale, le carte Battaglia possono essere giocate come creature, stregonerie e altre magie non istantanee, a patto che la pila sia vuota. Ogni carta Battaglia entra in gioco con un numero di segnalini difesa pari al suo valore corrispondente, indicato nell’angolo in basso a destra sul lato frontale della carta. Questo valore rappresenta i danni necessari per sconfiggerla. A differenza dei Planeswalker, le Battaglie non sono destinate a essere protette e mantenute in gioco. L’obiettivo è quello di combattere per eliminarle, poiché possono essere attaccate e danneggiate come qualsiasi altra carta;

Proteggere e attaccare una battaglia: il sottotipo di una carta Battaglia ne determina le regole per essere attaccata. In questa espansione, tutte le Battaglie hanno il sottotipo Assedio e seguono le stesse regole. Quando una Battaglia Assedio entra in gioco, il suo controllore sceglie un avversario come protettore. Tutti i giocatori, ad eccezione del protettore, possono attaccare la Battaglia. Solo il protettore può bloccare le creature che attaccano la Battaglia. È importante non confondere i due ruoli. Infatti, il controllore attacca le Battaglie che controlla, il che rappresenta una novità assoluta in Magic: è la prima volta che è possibile attaccare i propri permanenti. Inoltre, le Battaglie possono subire danni non solo dal combattimento, ma anche da incantesimi o abilità specificamente mirati a infliggere danni alle Battaglie e ogni magia o abilità che si riferisce a “qualsiasi bersaglio” può prendere di mira anche una Battaglia.

Sconfiggere una Battaglia: quando una Battaglia subisce danni, viene rimosso un numero di segnalini difesa pari al danno inflitto. Quando l’ultimo segnalino viene tolto da una Battaglia Assedio, questa viene sconfitta e si attiva un’abilità innescata. Una volta attivata, il controllore della Battaglia la esilia e lancia il suo retro, senza dover pagare il costo in mana.

Rinforzo è una nuova abilità innescata che consente alle creature di aiutare un alleato, o anche se stesse, in caso di necessità. Ogniqualvolta una creatura con Rinforzo entra nel campo di battaglia, vengono posti altrettanti segnalini +1/+1 su una creatura bersaglio. Se la creatura bersaglio non è quella appena entrata in gioco, quella creatura ottiene anche tutte le abilità della creatura originale riportate sotto la dicitura Rinforzo, fino alla fine del turno.

Incubare, invece, è una nuova azione parola chiave che consente ai giocatori di creare pedine Incubatrice. Questa è un nuovo tipo di pedina incolore predefinito, che si unisce a quelli come Cibo e Tesoro ed è a doppia faccia in grado di trasformarsi pagando due mana incolore. La faccia posteriore è una creatura artefatto incolore 0/0 di Phyrexia. Le istruzioni per utilizzare Incubare includeranno un numero che indica quanti segnalini +1/+1 posizionare sulla pedina Incubatrice. Quei segnalini non hanno molta utilità fintanto che la pedina ha il lato frontale rivolto verso l’alto, ma faranno un ottimo lavoro nel mantenere in vita la creatura artefatto di Phyrexia, una volta trasformata.

Il Caos consegue – Planechase è una caratteristica importante dei mazzi Commander de L’Avanzata delle Macchine. Nelle precedenti carte piano, le abilità del caos avevano la condizione di attivazione “Ogni volta che tiri [CAOS]”. A partire da L’Avanzata delle Macchine, questa condizione è stata sostituita da “Ogni volta che ne consegue il caos”. Per quanto riguarda il dado planare non è cambiato nulla; tirare [CAOS] causerà ancora l’attivazione di queste abilità. Tuttavia, ora ci sono modi per far innescare queste abilità che non coinvolgono affatto il dado planare.

L’Avanzata delle Macchine – La Fine

“Le forze di Elesh Norn stanno invadendo il Multiverso. Il marchio dei Phyrexiani si sta formando in tutte le sue terre. Ma non bisogna temere, perché c’è speranza all’orizzonte. Questi piani sono le case degli eroi che si stanno radunando da ogni dove per proteggere le loro terre natie: gli eroi di tutto il multiverso si stanno riunendo per respingere i Phyrexiani. Con questa epica storia che raggiunge il suo apice, volti familiari si riveleranno fondamentali per la caduta di Elesh Norn. Tra loro c’è Wrenn, una driade, che eserciterà la sua influenza sul nucleo stesso dei poteri del L’Avanzata delle Macchine. Sigillare dall’Esistenza mette in mostra la potenza della sua magia elementale e l’intensità della sua determinazione. Il legame con l’Albero dell’Invasione darà a Wrenn un potere senza precedenti; lo userà per allungare le mani attraverso le cieche eternità e raggiungere Teferi. Attraverso questa connessione, un messaggio trascendente viaggerà fino al pellegrino temporale. Con le sue ultime forze, sfiderà l’impossibile, riportando in vita tutto Zhalfir. Ad aiutare nel compito c’è l’angelo Elspeth. Rinata come un angelo, Elspeth torna a combattere le sue più grandi paure e la fonte dei suoi incubi: Elesh Norn e l’orda di Phyrexia. Il suo ritorno cambierà le sorti della battaglia. Deve. Oppure tutto è perduto.”

