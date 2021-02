Disponibile una carta di Magic autografata da Danny Trejo

Danny Trejo è sempre disposto a coinvolgere i suoi fan con iniziative divertenti e spesso interessanti, tanto da aprire addirittura uno shop ufficiale con merchandising dedicato ai suoi film e ai suoi personaggi e in questi giorni è presente una promozione che include alcune carte di Magic The Gathering firmate dall’attore stesso.

Come indicato sulla sua pagina Facebook, infatti, con l’acquisto di una qualsiasi delle sue magliette (fino al 22 Febbraio) si avrà diritto a ricevere gratuitamente una carta di Magic autografata e approvata da Danny Trejo. La carta in questione non poteva che essere, ovviamente, Machete Affidabile, direttamente dall’espansione Zendikar, che richiama, in un certo senso, il film in cui l’attore è protagonista.

Machete Affidabile è anche acquistabile singolarmente e non è l’unica carta in vendita sullo store; se volete dare un’occhiata a tutto il resto del merchandise, lo trovate cliccando su questo link.

Machete è un film del 2010, diretto da Robert Rodriguez, nel quale Danny Trejo interpreta Machete Cortez, un agente federale in missione per salvare una ragazza sequestrata. La pellicola ebbe un discreto successo, tanto da meritarsi un seguito nel 2013 intitolato Machete Kills, ma senza soddisfare i fan della prima. Alla fine di questa, venne annunciato, quasi per scherzo, un terzo ipotetico capitolo intitolato Machete Kills Again…In Space che, nonostante nel 2015 l’attore avesse annunciato che sarebbe stato effettivamente realtà, allo stato attuale non ha ancora una data d’uscita, ne tantomeno di inizio produzione.

Il personaggio di Machete, inoltre, sembra essere lo stesso personaggio visto in Spy Kids (in cui l’attore interpreta lo “Zio Machete”), sempre diretto da Robert Rodriguez.