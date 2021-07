Magic: disponibile la quinta avventura crossover gratuita per Dungeons & Dragons

Proseguiamo nella campagna gratuita offertaci da Wizard of the Coast, con il quinto episodio del crossover tra Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering, due dei capisaldi dell’intrattenimento ludico in salsa fantasy più famosi di tutta la storia.

Nelle scorse settimane abbiamo parlato di In Scarlet Flames, The Hidden Page, A Verdant Tomb e Deepest Night, i primi episodi pubblicati di questa campagna crossover. Da oggi invece è disponibile, gratuitamente come al solito, anche la nuova parte della campagna, che questa volta è destinata a un party di personaggi almeno di livello 10, intitolato From Cyan Deeps.

From Cyan Deeps è un’avventura giocabile, come tutte le altre anche da sola, con qualche particolare adattamento da parte del Dungeon Master, ma che da sicuramente i meglio di se se giocata conseguenzialmente ai precedenti “episodi” di questa campagna gratuita che Wizard of the Coast mette a disposizione gratuitamente ai propri fans per poter godere al meglio del crossover tra Dungeons & Dragons e Magic: the Gathering.

La trama di From the Cyan Deep vede un mago estremante ambizioso compiere incantamenti e rituali che finiscono per andare oltre la portata dei suoi stessi poteri, mettendo l’intera Costa della Spada in pericolo di un’invasione da parte di forze mercenarie più o meno potenziate dalla magia…

Insomma, un altro gran bel tassello in questa campagna crossover, che ricordiamo essere assolutamente gratuita, messa a disposizione per capire al meglio i meccanismi di questa “unione di universi narrativi” e che, al momento, è ben lungi dall’essere completa.

Appuntamento dunque, alla prossima settimana, con la nuova avventura! nel frattempo potete scaricare questa avventura tramite questo link.