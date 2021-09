Magic Press Edizioni annuncia Il buio oltre la finestra triangolare

La Magic Press Edizioni ha annunciato sulla sua pagina Facebook la prossima pubblicazione all’interno della sua collana “yaoi 801”, di Il buio oltre la finestra triangolare (Hepburn: Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru) la nuova serie di Tomoko Yamashita, che arriverà in Italia in contemporanea all’anime su Crunchyroll.

Il manga uscirà quindi questo ottobre.

A proposito di Il buio oltre la finestra triangolare

Il buio oltre la finestra triangolare, scritto e illustrato da Tomoko Yamashita, è stato serializzato sulla rivista mensile di manga Magazine Be × Boy dal 7 marzo 2013 al 7 dicembre 2020.

Questa la trama:

Kosuke Mikado è un timido commesso in una libreria con un’abilità molto particolare: è in grado di vedere spiriti e fantasmi. Kosuke teme moltissimo il buio e le apparizioni che lo perseguitano ormai da una vita, ma forse l’incontro con l’esorcista Rihito Hiyakawa potrebbe risolvere i suoi problemi, e chissà che tra i due non nasca anche qualcosa in più di una collaborazione “paranormale”.

Per quanto riguarda l’adattamento anime sarà prodotto dallo Studio Zero-G, noto per aver realizzato anime come Science Fell in Love, So I Tried to Prove It, RikeKoi e Grand Blue. La data d’uscita è prevista per ottobre 2021 e Crunchyroll lo trasmetterà in contemporanea con il Giappone.

Qualche tempo fa è stata pubblicata la key visual che ritrae i due protagonisti, Kosuke Mikado e Rihito Hiyakawa, che saranno interpretati rispettivamente da Nobunaga Shimazaki e Wataru Hatano:

Qui sotto potete guardare il trailer:

A dirigere l’anime sarà Yoshitaka Yasuda (Futari no Joe, Tsugumono), il quale si occuperà anche del character design, mentre Ayumi Sekine (Idolish7, Makura no Danshi) si occuperà delle sceneggiature.

Il manga ha anche ispirato un adattamento cinematografico live-action. Previsto inizialmente per il 30 ottobre, è stato poi posticipato al 2021 a causa degli effetti della nuova malattia da coronavirus.

Potete preordinare Il buio oltre la finestra triangolare su Amazon!