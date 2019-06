Magic: the gathering, al via il Red Bull Untapped

Red Bull organizzerà Red Bull Untapped, un importante toreo di Magic: The Gathering con un ricco montepremi e accesso al Mythic Championship.

Giocarori di Magic: The Gathering sfoderate il vostro mazzo più forte e preparatevi, perché è in arrivo Red Bull Untapped, una competizione organizzata da Red Bull e Wizards of the Coast.

Red Bull Untapped prevederà un ricco montepremi in denaro (oltre a 200.000$ di montepremi totale) e la partecipazione al Mythic Championship, che si terrà a Richmond in Virginia.

Si tratta di una notizia senza dubbio elettrizzante, non solo per la ricchezza del montepremi, ma soprattutto per il coinvolgimento di Red Bull, brand storicamente legato al mondo degli e-sport, che si avvicina al mondo dei giochi di carte tradizionali, scegliendo di supportare il gioco di carte più famoso e giocato al mondo.

Red Bull Untapped avrà luogo dal 29 giugno al 4 agosto e prevederà due diversi tornei dedicati sia al classico Magic: The Gathering sia alla sua incarnazione digitale, Magic: The Gathering Arena.

Le qualificazioni a Red Bull Untapped di Magic: The Gathering Arena avverranno online, i partecipanti verranno selezionati tra i giocatori con i ranking migliori nei qualifier del 29 e 30 giugno 2019. I giocatori del gioco di carte tradizionale invece potranno provare a partecipare al torneo di qualificazione, che toccherà anche il suolo italiano, il prossimo 6 luglio 2019 presso la Stazione Leopolda di Firenze.

I qualifier online avranno un montepremi totale di 10.000$ ognuno, mentre il montepremi complessivo dell’evento di qualificazione di Firenze sarà di 60.000$. Il premio più ambito però sarà la vincita della partecipazione alla finale di Londra del 4 agosto. I due giocatori migliori dei rispettivi qualifier avranno accesso ad un pacchetto viaggio e soggiorno e parteciperanno alle finali, che si terranno presso il Red Bull Gaming Sphere a Londra. Durante la finale di Londra sarà incoronato il vincitore che volerà al Mythic Championship di Richmond, il prossimo 8-10 novembre, e potrà misurarsi così contro i pro player più forti.

Che siate giocatori online o tradizionali, se volete provare a misurarvi in questo nuovo evento dedicato a Magic: The Gathering potrete farlo iscrivendovi sul sito ufficiale di Red Bull Untapped.