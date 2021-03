Magic: The Gathering: annunciata la data del set di Dungeons & Dragons

A Settembre 2020, è stato annunciato Adventures in the Forgotten Realms, un set di Magic: The Gathering ambientato nella celebre ambientazione di Dungeons & Dragons, del quale è stata da poco annunciata la data d’uscita: 16 Luglio.

In base a quanto dichiarato da Wizards of the Coast, il nuovo set sarà un’esperienza dal sapore e dalle meccaniche uniche. E’ sicuramente da tener conto che l’annuncio sottolinei il fatto che Adventures in the Forgotten Realms “inizia il viaggio” nel Faerun, il che significa che probabilmente sono previsti molti più set ambientati nel mondo di Dungeons & Dragons.

Questo set non sarà l’unica uscita di quest’anno: l’espansione di prossima uscita sarà, infatti, Strixhaven: School of Mages, che avrà il focus su una scuola di magia composta da cinque fazioni diverse, ognuna con il proprio tema; questo è previsto per l’uscita il 23 Aprile e sarà presto disponibile anche su Magic Arena e Magic Online, oltre ai vari pacchetti di pre-release nei negozi.

Successivamente a Strixhaven, uscirà Modern Horizons 2, seguito del celebre set Modern Horizons uscito nel 2009 e creato appositamente per giocare l’omonimo formato Modern, in uscita l’11 Giugno.

Per quanto riguarda, invece, il futuro post Adventures in the Forgotten Realms, sono previsti ben altri due set in uscita il 17 Settembre e il 19 Novembre, entrambi ambientati a Innistrad: il primo sarà incentrato sui lupi mannari e si chiamerà Midnight Hunt, mentre il secondo, chiamato Crimson Vow presenterà “il più grande matrimonio tra vampiri nella storia di Innistrad“, secondo le descrizioni ufficiali.

