Magic The Gathering: annunciata la “Vip Edition” di Double Masters

Vi abbiamo già parlato dell’espansione Double Masters di Magic The Gathering, in uscita il 7 Agosto, ma è notizia recente che Wizards of the Coast ha annunciato un nuovo prodotto dedicatovi chiamato Double Masters—VIP Edition, contenente diverse carte esclusive.

Pensata principalmente per i collezionisti, la Double Masters—VIP Edition conterrà una serie di contenuti esclusivi che non sarà possibile trovare altrove. In particolare, è da segnalare la presenza sicura di due carte foil borderless (olografiche e “senza bordi”, a figura intera), prese da una selezione di quaranta possibili “candidate”, scelte tra le più giocate nei formati Commander, Legacy, Modern, e Pioneer.

L’art director di Double Masters, Tom Jenkot, ha discusso del fatto che il set sia un’opportunità per i più bravi illustratori di Magic The Gathering di mostrare al meglio la loro arte, grazie alle nuove illustrazioni borderless:

“Io sono vecchio e ho un debole per tutte le illustrazioni di quando ho iniziato a giocare a Magic. È stato un piacere contattare questi artisti e ottenere alcuni dei loro migliori lavori che io abbia mai visto, per queste carte! Sono felice di dire che ho lavorato con alcuni di loro su dei nuovi progetti di cui, però, non possiamo ancora parlare!”.

Inoltre, ogni Vip Edition conterrà una selezione di 12 Terre base in “Full-Art” (illustrazione completa e non limitata al piccolo riquadro), due delle quali saranno sicuramente foil e che erano rese disponibili precedentemente solo per l’espansione Unhinged.

Ecco, dunque, l’intero contenuto dello speciale pack di Double Masters—VIP Edition, che avrà nel complesso ben 33 carte e due pedine foil:

2 carte foil borderless (presenti solo nell’edizione VIP);

2 carte foil rare/rare mitiche;

8 carte foil non comuni;

9 carte foil comuni;

10 terre base full-art (trovate solo nell’edizione VIP)

2 terre base full-art foil (presenti solo nell’edizione VIP, scelte a caso)

2 pedine foil (presenti solo nell’edizione VIP)