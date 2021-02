Magic The Gathering: annunciato crossover con il Signore degli Anelli e Wharhammer 40000

Il mondo di Magic The Gathering si incontrera’ in alcuni crossover con altre proprieta’ intellettuali, tra cui Il Signore degli Anelli e Warhammer 40000.

A darne notizia e’ stato il Wall Street Journal, che ha riportato di come Hasbro, nella sua riorganizzazione di Wizards of the Coast, abbia deciso di effettuare diversi crossover all’interno di Magic The Gathering, oltre ai due gia’ riportati, che verranno annunciati prossimamente.

Per quanto si sa fino ad ora, Il Signore degli Anelli dovrebbe avere un’intera espansione dedicata, mentre per Warhammer 40000 ancora non si hanno conferme se sara’ creato solamente un Secret Lair o qualcosa di piu’.

Nonostante l’emergenza sanitaria, Wizards of the Coast ha avuto un ottimo 2020, fatturando oltre gli 800 milioni di dollari di entrate grazie a Magic The Gathering e Dungeons & Dragons e mentre il gioco di carte ha ritrovato una gran popolarita’ grazie soprattutto alla crescita del gioco digitale Magic The Gathering Arena, per quanto riguarda D&D e’ riuscito ad attirare milioni di nuovi giocatori grazie a un set di regole accessibile a tutti e a una maggiore visibilità nella cultura pop.

I due marchi, inoltre, hanno avuto anche diversi crossover negli ultimi anni, con due libri di ambientazione della campagna di D&D basati sui mondi di Magic The Gathering e un imminente espansione di carte basato sull’ambientazione di D&D Forgotten Realms in arrivo questa estate.