Magic: The Gathering – Annunciato crossover con Street Fighter

Nel corso dello showcase di Wizards of the Coast dedicato al gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering è stato annunciato un crossover con Street Fighter, il noto franchise videoludico di Capcom. Sono stati rilasciati ancora pochi dettagli in merito, ma è stato svelato l’artwork della carta dedicata a Chun-Li e il fatto che l’intero set sarà distribuito tramite un Secret Lair dedicato, ovvero una serie di carte in edizione limitata vendute solo in una finestra di tempo ben definita, nel corso del 2022.

L’intera operazione farà parte dei cosiddetti “Universes Beyond”, ovvero una serie di set di carte che si distanziano dal normale setting di Magic per realizzare crossover con altri franchise. In un certo senso, già quello dedicato a Dungeons & Dragons (Avventure nei Forgotten Realms) è da considerarsi tale e insieme a quello di Street Fighter, sono stati annunciati una serie di mazzi Commander di Warhammer 40000, un’intera espansione de Il Signore degli Anelli e un crossover con Fortnite, in uscita nel corso dei prossimi due anni.

Per quanto riguarda le regolari espansioni, invece, sono stati annunciati ben quattro nuovi set, incluso una sorta di rebranding di Kamigawa, questa volta ambientato in un futuro cyberpunk, un ritorno a Dominaria e quindi alle origini di Magic e un altro a tema “famiglie demoniache” intente a farsi la guerra tra loro nella città di New Capenna. Come ultima espansione, prevista per la fine del 2022, avremo quella che sarà intitolata “The Brothers War“, che sarà incentrata sulla lotta tra Urza e Mishra e comprenderà molti artefatti e creature gigantesche.

