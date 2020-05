Magic The Gathering: annunciato il nuovo set Double Masters

Wizards Of The Coast ha deciso di annunciare un nuovo set chiamato Double Masters, in uscita il 7 Agosto.

In Doube Masters sarà, proprio come dice il nome, tutto duplicato. Infatti, come scritto sul sito ufficiale, il set sarà così composto:

332 carte in totale;

in totale; Booster Box contenenti ognuno 24 bustine ;

; Bustine da 15 carte, con due rare e due foil in ognuno (quindi le due foil potranno essere altre due rare aggiuntive);

(quindi le due foil potranno essere altre due rare aggiuntive); Due carte non-foil borderless showcase box topper incluse in ogni booster box;

Sarà disponibile in Inglese, Francese, Tedesco, Cinese Semplificato, e Giapponese (quindi, per ora, niente italiano).

Saranno presenti moltissime ristampe delle carte più amate dai fan.

Nello streaming del canale ufficiale che trovate qui, durante il Weekly MTG, i creatori hanno già avuto modo di parlare di questa nuova espansione, mostrando già qualche carta in anteprima, tra cui la doppia versione di “Doubling Season“, sia regolare che full-art esclusiva di Double Masters!

In case you missed today's #MTG2XM Weekly MTG stream today, here are some of the additional previews we showed off – both their regular versions and the special alternate-art boxtoppers! pic.twitter.com/J5KQhj4OXL — Magic: The Gathering (@wizards_magic) May 21, 2020

Vi presentiamo Double Masters, un set pieno fino all’orlo di ristampe potenti e famose. Così pieno, infatti, che abbiamo dovuto mettere due carte rare o mitiche in ogni pacchetto! Questo è chiaramente un momento strano per annunciare un nuovo prodotto, ma anche mentre tutti fronteggiamo il modo in cui il COVID-19 sta cambiando il mondo, è bello avere qualcosa da aspettare con gioia. E noi pensiamo che Double Masters sia qualcosa che non vedrete l’ora di avere. Il 7 Agosto sembra lontanissimo, ma il tempo passerà in un batter d’occhio. (O di due occhi? DOPPIO!) Se riuscite a mantenere la calma fino a metà Luglio, torneremo per mostrarvi in anteprima il set completo.