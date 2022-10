Wizards of the Coast ha annunciato l’arrivo di due nuovi Secret Lair, nati dalla collaborazione tra l’azienda e Post Malone, noto cantante e produttore discografico fan di Magic: The Gathering.

Secret Lair x Post Malone: Backstage Pass e Secret Lair x Post Malone: The Lands conterranno diverse carte modificate e progettate da Malone stesso, con nuove illustrazioni e nuovi nomi e provenienti dal mazzo personale del cantante. Questi ha anche scritto a mano il testo per le quattro carte terra presenti nel drop e ha fatto riprodurre, sempre nelle illustrazioni e nelle grafiche delle carte, i suoi tatuaggi.

Mark Heggen, product architect di Magic: The Gathering, ha dichiarato che il cantante sta aiutando l’azienda a celebrare i trent’anni del Brand e quale miglior modo di un Secret Lair così particolare. Ha poi continuando dicendo che è stato davvero piacevole collaborare con lui per trovare questo nuovo e inaspettato modo per lui di entrare in contatto con i suoi milioni di fan, sia attraverso il suo entusiasmo per Magic, sia attraverso la sua musica.

Se siete fan del cantante e volete pre-ordinare Secret Lair x Post Malone: Backstage Pass, potete farlo cliccando su questo link; se invece preferite Secret Lair x Post Malone: The Lands, lo trovate in pre-ordine semplicemente cliccando qui. E se li volete entrambi, potete anche pre-ordinare il comodo bundle, contenente sia la versione normale che quella foil di entrambi, semplicemente cliccando su questo link.

Post Malone ha già precedentemente collaborato con Magic: The Gathering nell’ospitare un breve torneo contro alcuni fan selezionati a caso. In collaborazione con il sito di e-commerce Whatnot, che ha sponsorizzato l’evento, il cantante ha offerto a chi fosse stato in grado di batterlo un premio di ben 100000$.

