Magic: The Gathering – Annunciato il Secret Lair di Stranger Things

Wizards of the Coast ha annunciato il Secret Lair di Stranger Things, un set in collaborazione con Netflix che farà parte di Universes Beyond, una serie di particolari espansioni ambientate al di fuori del multiverso di Magic: The Gathering.

Il particolare set dedicato alla serie originale Netflix sarà preordinabile verso la fine del 2021 solo per un periodo limitato, in linea con la filosofia dei Secret Lair, rendendoli esclusivi. Tuttavia, abbiamo già trattato di come questo aspetto non fosse ben visto dai giocatori competitivi, poichè spesso le carte appartenenti a Universes Beyond posseggono meccaniche uniche e utili nei formati Eternal e Commander. Fortunatamente, Wizards sembra aver sistemato questo aspetto, rendendoli, ad esempio, disponibili sotto forma di permanenti dell’universo di Magic: The Gathering nella cosiddetta “Lista“, sei mesi dopo l’uscita nei Secret Lair e un altro paio di iniziative interessanti, volte a correggere questa pratica.

Per quanto riguarda il set di Stranger Things nello specifico, le carte al suo interno saranno concepite specificatamente per il formato Commander e non saranno quindi destinate al normale competitivo.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire di più su questo nuovo Secret Lair e per rimanere aggiornati sulla sua data d’uscita, ma nel frattempo, se siete appassionati di Magic: The Gathering, saprete benissimo che è in uscita la nuova espansione proprio dedicata al competitivo (in particolare al formato Modern) chiamata Orizzonti di Modern II, nella quale verranno ristampate e reintegrate molte carte del passato di Magic, come il Counterspell, ad esempio.

Se siete curiosi di conoscere questa espansione e volete mettervi in pole-position per accaparrarvi un box o qualche bustina, vi consigliamo di pre-ordinarle direttamente su Amazon, in particolare vi suggeriamo l’acquisto del Bundle box, contenente ben 10 bustine per il draft, 20 terre premium, 20 terre normali e una carta promo. Potete proseguire al pre-ordine semplicemente cliccando su questo link.