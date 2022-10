Nell’ambito dell’uscita del nuovo set di Magic The Gathering intitolato La Guerra dei Fratelli, Wizards of the Coast ha annunciato che all’interno di questa espansione sarà possibile trovare alcune speciali carte raffiguranti proprio alcuni personaggi facenti parte dell’universo dei Transformers.

In particolare, saranno ben quindici le carte disponibili e sarà possibile trovarle nei Collector Booster e nei Bundle. Queste, saranno a due facce, una con la versione robot del personaggio e una con la versione veicolo, oltre che poter ricevere due diversi trattamenti olografici.

Next, let's look at Soundwave & Slicer as well as Soundwave's Ravage token. pic.twitter.com/HlnhDjORix — Magic: The Gathering (@wizards_magic) September 30, 2022

Nonostante sia già presente la meccanica della trasformazione in Magic The Gathering (introdotta con il blocco di Innistrad dedicata ai mostri notturni), non sarà presente sulle carte, a causa di problemi di diritti. Tuttavia, queste avranno due nuove meccaniche e abilità: la prima chiamata More Than Meets the Eye permetterà ai giocatori di utilizzare il proprio mana per giocare la versione veicolo del proprio personaggio; la seconda, chiamata Living Metal, permetterà invece di fare il contrario.

Questa operazione, in collaborazione con Hasbro, fa sempre parte dell’iniziativa Universes Beyond, che permette ai creatori di Magic di fare interagire il proprio mondo con personaggi al di fuori del proprio universo narrativo. Le carte facenti parte di questa iniziativa includono il set Dungeons & Dragons Avventure nei Forgotten Realms dell’anno scorso e il più recente Leggende di Commander: Baldur’s Gate, l’imminente serie di mazzi Commander di Warhammer 40.000 e i vari Secret Lair dedicati a Fortnite o The Walking Dead. In questo caso, però, è da notare come per la prima volta queste particolari carte verranno distribuite insieme a quelle standard di Magic: The Gathering, probabilmente perché sia Transformers che Magic sono entrambi di proprietà di Hasbro.

