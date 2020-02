Magic The Gathering: annunciato un nuovo Secret Lair dedicato alle donne

Wizards of the Coast ha rivelato l’arrivo di un nuovo Secret Lair, dedicato alla giornata internazionale delle donne, in uscita l’8 Marzo.

Simile a quanto visto con l’iniziativa dell’anno scorso, in cui i My Little Pony “invadevano” il mondo di Magic The Gathering, anche quest anno, Wizards of the Coast ha deciso di effettuare un altro evento benefico tramite il suo gioco di carte collezionabili.

In occasione dell’International Women’s Day, uscirà un nuovo Secret Lair dedicato alle donne, il cui parte del ricavato andrà alla World Association Of Girl Guides And Girl Scouts, un’associazione benefica inglese.

Il set nominato Secret Lair: International Women’s Day conterrà:

1 carta borderless foil con un’illustrazione alternativa del Capitano Sisay;

1 carta borderless foil con un’illustrazione alternativa di Meren del Clan Nel Toth;

1 carta borderless foil con un’illustrazione alternativa di Narset, Maestra Illuminata;

1 carta borderless foil con un’illustrazione alternativa di Oona, Regina degli Spiritelli;

1 carta borderless foil con un’illustrazione alternativa di Saskia l’Implacabile.

Wizards of the Coast è orgogliosa di celebrare la Giornata internazionale della donna, onorando i risultati sociali, economici, culturali e politici delle donne in tutto il mondo. Abbiamo selezionato alcune delle figure femminili più potenti e influenti della storia di Magic per dare la totale libertà ad alcuni dei nostri migliori illustratori: Mila Pesic, Livia Prima, Cynthia Sheppard, Anna Steinbauer e Magali Villeneuve.

Questo nuovo Secret Lair, verrà rilasciato l’8 Marzo e sarà disponibile solo per ventiquattro ore, al prezzo di $49,99 (di cui, vi ricordiamo, $25 verranno donati in beneficenza). Non lasciatevelo scappare, soprattutto per la buona causa per la quale viene lanciato.