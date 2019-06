Magic: The Gathering diventa una serie Tv per Netflix

Nuovi progetti per i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo. Infatti, presto potrebbe arrivare una nuova serie televisiva, che andrebbe in onda su Netflix, ispirata al gioco di carte da collezione Magic: The Gathering.

“Magic è un franchise mondiale amatissimo e con una fanbase coinvolta che ha continuato a crescere negli ultimi 25 anni. Non c’è nessuno più adatto a portare questa storia al pubblico in tutto il mondo di Joe ed Anthony Russo, il cui talento per lo storytelling di genere è imbattibile, come dimostrato dal loro ruolo centrale nella creazione di alcuni dei più grandi successi al box office di tutti i tempi”

Aggiungendo in seguito:

“Siamo stati grandi fan e giocatori di Magic: The Gathering quindi essere in grado di contribuire a dare vita a delle storie legate al brand attraverso l’animazione è un vero progetto passionale per noi”.

Le dichiarazioni di Wizards of the Coast sarebbero state le seguenti:

“Ci sono più fan di Magic ora che in qualsiasi altro momento della sua storia di oltre 25 anni, grazie alla popolarità indistruttibile della versione da tavola e la nostra ultima release La Guerra della Scintilla, oltre che il successo incredibile del nostro nuovo gioco digitale Magic: the Gathering Arena. Siamo emozionati all’idea di collaborare con Joe ed Anthony Russo per portare i tanti personaggi e mondi di Magic: the Gathering in un modo che farà felici i nostri tanti fan e le new entry”.

Dunque, se il progetto andrà a buon fine, il gioco di strategia nato del ’93 potrà diventare un’appassionante serie animata. Ovviamente ancora le informazioni in merito al nuovo progetto sono veramente poche, ma voi cosa ne pensate? Vi piace l’idea di una serie TV animata ispirata alle famose carte da collezione?