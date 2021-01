Magic: The Gathering – Boom! Studios pubblicherà i fumetti

Piccola rivoluzione in casa Magic: The Gathering. Per parecchi anni le serie a fumetti ispirate al celebre franchise del gioco di carte infatti sono state pubblicate da IDW (partner di Hasbro ed editore fra gli altri di Transformers, GI Joe, Teenage Mutant Ninja Turtles e My Little Pony) almeno fino a settembre 2019 quando le pubblicazioni sono improvvisate cessate e i piani per le miniserie già annunciate sono stati cancellati.

Pochi giorni fa è stato annunciato che i fumetti di Magic: The Gathering hanno trovato una nuova casa presso Boom! Studios (diretto competitor di IDW) e già editore di ottime serie arrivate in Italia come Something is Killing The Children, disegnato dall’italiano Werther Dell’Edera, e Once & Future.

Le pubblicazioni partiranno già ad aprile negli Stati Uniti con una nuova serie intitolata semplicemente Magic che partirà ovviamente da 1. La serie sarà scritta da Jed MacKay (Black Cat – Marvel) con disegni di Ig Guara e colori di Arianna Consonni.

La serie sarà ambientata nel regno di Ravnica dopo una serie di tentati omicidi vengono perpretrati nei confronti dei Guildmaster al Zarek, Vraska, and Kaya. I tre, pur riluttanti, dovranno unire le forze e superare le loro differenze per scovare gli assassini fuggita a Zendikar.

Eccovi uno studio dei personaggi:

A proposito di Magic: The Gathering

Magic: The Gathering vanta milioni di giocatori in tutto il mondo, che hanno composto migliaia di mazzi diversi e giocato altrettante partite, tutte diverse una dall’altra. Sono state create una moltitudine di espansioni tematiche, e molti set di ristampe, contenenti centinaia e centinaia di carte, alcune delle quali sono anche state bandite a causa della loro eccessiva potenza.

Il fenomeno Magic è cresciuto talmente tanto da creare un vero e proprio circuito di competizione, i cosiddetti Pro Tour, con in palio discrete somme di denaro. E poi eventi di presentazione, tornei, e chi più ne ha, più ne metta. Se si pensa che è partito tutto da una semplice idea di una singola persona, fa davvero un certo effetto. E’ da lodare la passione e la determinazione che ha avuto Richard Garfield nel realizzare il suo progetto, nonché il fiuto per le buone idee di Peter Adkison, uniti insieme per creare un qualcosa che, col senno di poi, avrebbe cambiato l’industria dei giochi da tavolo per sempre.