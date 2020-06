Magic The Gathering: ecco una panoramica del Set Base 2021

Per il 2021, Wizards Of The Coast ha annunciato l’arrivo della nuova edizione del Set Base di Magic The Gathering e in questo articolo faremo una panoramica sui prodotti inerenti ad esso.

Buste per i Draft

Saranno come le classiche bustine di Magic e conterranno:

10 carte comuni;

1 carta rara o rara mitica;

1 Terra;

1 carta Pedina promo.

Una volta su tre, una delle carte comuni sarà sostituita da una carta olografica di qualsiasi rarità, oltre che trovare carte con un “bordo vetrina”, in una stupenda versione alternativa delle normale carte facenti parte dell’espansione. Sarà possibile inoltre, trovarne delle versioni “senza bordo”.

Promo “Acquista-Un-Box”

Se si acquisterà nei negozi aderenti all’iniziativa una confezione del Set Base 2021, si potrà avere una copia della carta promo Rin e Seri, Inseparabili fino ad esaurimento scorte.

Collector Booster

Una confezione decisamente ricca, soprattutto per coloro che vogliono completare la collezione del set velocemente.

Il contenuto del Collector Booster sarà così fatto:

4 comuni, terre doppie comuni o terre base olografiche;

2 non comuni olografiche;

1 terra base olografica in stile vetrina;

1 rara o rara mitica con illustrazione estesa (45 rare, 8 rare mitiche);

2 rare o rare mitiche olografiche, oppure rare o rare mitiche olografiche con illustrazione estesa;

2 comuni o non comuni in stile vetrina, oppure una carta senza bordo mostrata in anteprima da Martin Juza l’8 giugno (5 comuni, 6 non comuni);

1 rara o rara mitica in stile vetrina o senza bordo (8 rare, 17 rare mitiche che includono 5 versioni di Teferi);

1 comune o non comune olografica in stile vetrina, oppure una carta senza bordo mostrata in anteprima da Martin Juza l’8 giugno (5 comuni, 6 non comuni);

1 carta olografica in stile vetrina o senza bordo, di qualsiasi rarità (5 comuni, 6 non comuni, 8 rare, 17 rare mitiche che includono 5 versioni di Teferi);

1 pedina olografica.

Buste di Benvenuto

Le Buste di Benvenuto saranno un ottimo sostitutivo dei precedenti Mazzi di Benvenuto e avranno tutte lo stesso contenuto: carte leggendarie, Planeswalker, carte in stile vetrina e molto altro, in un concentrato di tutto ciò che rappresenta Magic The Gathering!

Inoltre, vi saranno anche delle “carte-guida”, contenenti suggerimenti su come iniziare a giocare, informazioni e approfondimenti.

Mazzi Planeswalker

Basri, Teferi, Liliana, Chandra e Garruk sono i cinque eroi Planeswalker presenti nel Set Base del 2021 e sono l’ideale per coloro che vogliono iniziare la loro avventura nel mondo di Magic The Gathering.

Vediamo le loro caratteristiche principali:

Basri, Paladino Devoto: gioca una serie di creature e ricoprile di segnalini +1/+1;

gioca una serie di creature e ricoprile di segnalini +1/+1; Teferi, Viaggiatore Senza Tempo: pesca molte carte, attivando diverse abilità ogni volta che lo fai;

pesca molte carte, attivando diverse abilità ogni volta che lo fai; Liliana, Maga della Morte: ogni volta che muoiono delle creature sotto il tuo controllo guadagni ricompense, ma potrai poi riportarle in vita pr poter continuare questa strategia;

ogni volta che muoiono delle creature sotto il tuo controllo guadagni ricompense, ma potrai poi riportarle in vita pr poter continuare questa strategia; Chandra, Catalizzatrice di Fiamme: fai crescere le tue creature incendiando gli avversari;

fai crescere le tue creature incendiando gli avversari; Garruk, Araldo Selvaggio: metti in gioco creature sempre più grandi.

Magic The Gathering Arena Starter Kit

In alternativa ai mazzi Planeswalker, il Magic The Gathering Arena Starter Kit è un ottimo modo per i principianti di iniziare la propria avventura col gioco di carte collezionabili.

Ecco il suo contenuto:

2 divertenti mazzi per principianti;

1 regolamento di 16 pagine;

2 scatole pieghevoli per contenere i mazzi;

1 carta con codice per MTG Arena, per ottenere copie digitali di entrambi i mazzi, utilizzabile da due persone diverse.

Pre-Release Pack

I Pre-Release Pack sono delle confezioni speciali che vengono rilasciate solo in particolari eventi dedicati, appunto, alle pre-release e servono per poter permettere ai giocatori impazienti di scoprire prima dell’uscita ufficiale le carte in formato fisico dell’espansione.

Ecco il contenuto del Pre-Release Pack del Set Base 2021:

6 bustine d’espansione;

1 carta olografica con impressa la data dell’evento;

1 inserto contenente la storia della vita di Teferi, l’eroe protagonista del set.

Bundle

Ultimo, ma non meno importante, un ottimo Bundle pieno di molti prodotti inerenti al Set Base 2021! Ecco il contenuto:

10 buste per draft del Set Base 2021;

20 terre base;

20 terre base olografiche;

1 Capo del Branco olografico con illustrazione alternativa;

1 dado a 20 facce oversize.