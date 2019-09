Magic: The Gathering, i set del 2020 torneranno su Theros e Zendikar

Wizards of the Coast annuncia i set per il 2020 di Magic: The Gathering, che vedranno il ritorno dei Piani di Theros e Zendikar oltre a un nuovo Piano

Il grande set per Magic: The Gathering pianificato per quest’anno, Il Trono di Eldraine, ispirato alle fiabe e alle leggende artigiane, non è ancora uscito (è previsto per il 4 ottobre), ma Wizards of the Coast ha già anticipato ciò che ha in serbo nel 2020 per il celebre gioco di carte collezionabili.

Annunciando su Twitter i quattro set previsti per Magic: The Gathering per il 2020, Wizards of the Coast ha rivelato che alcune delle prossime espansioni saranno incentrate su due dei “Piani” preferiti dai fan: Theros e Zendikar.

And with that, we have our look at the Standard set releases for 2020! Just take a look at that delightful lineup: pic.twitter.com/cKBERC1IAj — Magic: The Gathering (@wizards_magic) September 4, 2019

Il grande set per Magic: The Gathering pianificato per quest’anno, Il Trono di Eldraine, ispirato alle fiabe e alle leggende artigiane, non è ancora uscito (è previsto per il 4 ottobre), ma Wizards of the Coast sta già anticipando ciò che ha in serbo nel 2020 per il celebre gioco di carte collezionabili.

Annunciando su Twitter i quattro set previsti per Magic: The Gathering per il 2020, Wizards of the Coast ha rivelato che le prossime espansioni saranno incentrate su due dei “Piani” preferiti dai fan: Theros e Zendikar.

Theros: Beyond Death sarà la star dell’inverno del 2020, riportando Magic: The Gathering negli inferi del mondo dal sapore mitologico ellenico pieno di divinità e mostri, per la prima volta da quando debuttò nel 2013.

Nella primavera del 2020, invece, è previsto un set relativo a un mondo mai visto prima: Ikoria: Lair of Behemoths. Descritto da Mark Rosewater, designer capo per Magic: The Gathering, come un “mondo mostruoso“, il set di Ikoria presenterà quella che Rosewater ha definito: “una delle meccaniche più folli che abbiamo fatto da un po’ di tempo a questa parte” e consentirà ai giocatori di creare e usare i propri mostri durante le partite.

L’estate del prossimo anno porterà l’ultimo core set annuale di Magic, di cui si sa solamente che vedrà la comparsa del planeswalker e membro dei Guardiani Teferi.

Infine, l’ultimo set previsto per il 2020 sarà il ritorno di un altro amato Piano: Zendikar, nell’espansione autunnale Zendikar Rising. Introdotto dieci anni fa prima di essere rivisitato nel blocco Battle for Zendikar del 2015, l’ambientazione è composta da sette continenti in continuo mutamento. Zendikar Rising esplorerà il mondo in seguito alla sconfitta degli Eldrazi, creature informe che divorano i piani, che erano state in precedenza imprigionate su questo Piano. Il nuovo set è stato descritto come “tutto impostato sull’avventura“.