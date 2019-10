Magic: The Gathering, in arrivo la Deluxe Collection de Il Trono di Eldraine

La Magic: The Gathering Throne of Eldraine Deluxe Collection sarà venduta direttamente ai consumatori attraverso lo store online di WIzards of the Coast.

È di qualche giorno fa l’annuncio da parte di Wizards of the Coast della vendita esclusivamente attraverso il proprio negozio online della scatola da collezione di Magic: The Gathering Throne of Eldraine Deluxe Collection; questo prodotto in edizione limitata sarà in vendita a partire dal 2 ottobre e avrà un costo di $ 449,99 più spese di spedizione.

La nuova Magic: The Gathering Throne of Eldraine Deluxe Collection comprenderà una serie di carte del nuovo set molto ricercate e amplierà il già crescente numero di carte di rare e rare mitiche.

La Deluxe Collection includerà:

sedici Collector Booster de Il Trono di Eldraine;

de Il Trono di Eldraine; un raccoglitore a tema in ecopelle;

in ecopelle; una carta planeswalker Garruk, Cursed Huntsman Premium foil senza bordi;

senza bordi; una stampa artwork di Garruk, Cursed Huntsman;

artwork di Garruk, Cursed Huntsman; una versione non Premium foil della carta Buy -a-Box Kenrith, the Returned King;

della carta Buy -a-Box Kenrith, the Returned King; un foglio di 3×3 carte de Il Trono di Eldraine;

de Il Trono di Eldraine; una mega code card per MTG Arena che garantisce carte rare e rare mitiche digitali.

I Collector Booster sostituiranno le carte planeswalker senza bordi con illustrazioni alternative trovate nei precedenti set in vendita come Mythic Edition. Ciò costituisce una connessione più diretta tra la Limited Edition, la Deluxe Edition in vendita diretta al consumatore e i prodotti retail de Il Trono di Eldraine come le scatole di buste e gli Holiday Gift Bundles, che includeranno dei Collector Booster in quantità limitate.