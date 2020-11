Magic The Gathering: in arrivo una collaborazione con Bob Ross

L’acclamato pittore Bob Ross sarà al centro di una collaborazione con Wizard Of The Coast per un nuovo Secret Lair di Magic The Gathering in edizione limitata intitolato Happy Little Gathering.

“You can do anything here — the only prerequisite is that it makes you happy.” This Bob Ross quote is applicable to painting, AND building your next Magic deck. ❤️https://t.co/xwmjoQu3Q9 pic.twitter.com/SP8404P8xh — MTG Secret Lair (@MTGSecretLair) November 24, 2020

Wizards of the Coast sta collaborando i detentori dei diritti delle opere di Bob Ross per selezionare due dipinti che rappresentino i cinque paesaggi di Magic The Gathering, raffigurati sulle terre base: pianure, paludi, foreste, isole e montagne.

In una recente dichiarazione a Vice, il Sr. Creative Art Director di Wizard Tom Jenkot ha dichiarato:

“Pensavo che la palude sarebbe stata la più difficile, ma si è rivelata pianura. Ho dovuto imbrogliare un po’ con una delle pianure ingrandendo il dipinto.”

I giocatori di Magic The Gathering potranno utilizzare queste carte in edizione limitata per scagliare i propri incantesimi. Una delle carte più difficili da rappresentare con un dipinto di Bob Ross è stata Terre Selvagge in Evoluzione, che consente anche ai giocatori di recuperare dal proprio mazzo una terra base di qualsiasi colore; sempre su questa questione, Jenkot ha detto:

“Anche se non c’erano molte opzioni per le paludi, c’erano alcune scelte ovvie. Le scelte dell’isola, della montagna e della foresta erano abbondanti. Ma il problema più grande è stato trovare un dipinto di Bob Ross che funzionasse per ‘Terre Selvagge in Evoluzione’. Il dipinto ha una foresta, una montagna, l’acqua, le pianure, oltre a un bagliore ultraterreno sul lato inferiore dell’onda per dare un senso di ‘evoluzione’.”

Il Secret Lair di Magic The Gathering dedicato a Bob Ross, sarà in edizione limitata e disponibile per un tempo limitato e sarà disponibile al pre-ordine a partire dal 30 Novembre.