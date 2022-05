In esclusiva mondiale per CulturaPop, vi presentiamo due nuove carte di Magic: The Gathering proveniente dalla nuova espansione Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, in uscita il 10 Giugno 2022.

L’espansione richiama l’ambientazione e lo stile del precedente set di Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms e riprende esattamente da dove si era fermata l’uscita di Leggende di Commander nel 2020: un’espansione all’insegna del divertimento, piena di creature leggendarie, aggiunte incredibilmente potenti ai tuoi mazzi Commander e il ritorno del Draft di Commander, una modalità che appassiona moltissimi giocatori.

La prima delle due carte che vi portiamo in esclusiva mondiale è Bestiame di Contrabbando, un potente istantaneo con diversi effetti dipendenti dal lancio di un dado a venti facce, in perfetto stile D&D.

La seconda carta in esclusiva, invece, è Githzerai Monaco, una creatura monaco 3/2 con Lampo (che può essere giocata in qualsiasi momento, come se fosse un Istantaneo), Volare (che può essere bloccata solo da creature con la medesima abilità) e la potente Difesa Psichica, che permette di tappare tutte le creature che non controlla il giocatore al suo ingresso in campo.

“Abbina il divertimento sociale tipico del formato Commander di Magic: The Gathering agli elementi narrativi e all’entusiasmo che derivano dal vestire i panni un potente personaggio di Dungeons & Dragons di alto livello. Forse ami Dungeons & Dragons e cerchi un nuovo gioco multiplayer da esplorare, oppure adori il multiplayer di Magic e vuoi continuare a draftare e giocare coi suoi amici: Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate unisce queste due anime in un’esperienza di gioco divertente per ogni fan.”

