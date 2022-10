In occasione dell’uscita di Dominaria Unita, l’ultima espansione del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering e con l’avvicinarsi del suo 30esimo compleanno, Wizards of the Coast ci ha dato l’occasione di intervistare due figure rappresentative del mondo di Magic: Roy Graham, Game Designer e Ethan Fleischer, Senior Game Designer.

Intervista a Roy Graham e Ethan Fleischer

Dominaria: dalle origini ad oggi. Cosa è cambiato nel tempo?

Ethan Fleischer: La costruzione del mondo di Dominaria passa attraverso un’espansione e un consolidamento periodici. Durante i periodi di espansione, i designer e i costruttori di mondi generano idee entusiasmanti su nuove regioni, periodi di tempo e meccaniche di gioco in Dominaria. All’inizio, lo abbiamo visto in set come Alpha, Antiquities, L’Oscurità, ecc. fino a Visioni. Poi vediamo il primo consolidamento con Cavalcavento, che rappresenta una sorta di “Grand Tour” di Dominaria e che ha messo insieme tutti i concetti espressi nei set precedenti in un’ambientazione coerente. Altre conferme si sono verificate in Invasione, Spirale Temporale e Dominaria (2018). Dominaria Unita rappresenta Wizards of the Coast che si lancia in un nuovo periodo di espansione per Dominaria, aggiungendo nuove regioni e nuove storie a un piano dimensionale già enorme e leggendario.

Con Dominaria Unita si torna a raccontare la storia del mondo di Magic: The Gathering. Quali sono le tue storie preferite a riguardo?

EF: Amo le storie che approfondiscono un argomento particolare. Time Streams esplora le implicazioni di un disastro temporale sull’isola di Tolaria. Ashes of the Sun ci ha mostrato la religione e la società dei minotauri in modo più dettagliato di quanto abbia mai visto altrove. La trilogia dell’era glaciale spiega come la magia, il mana e l’evocazione funzionano in modo molto specifico. Queste storie servono a radicare il gioco in un mondo profondo con le sue regole e la sua storia, che fornisce una base per i futuri set e storie di Magic.

Ci sono idee che dopo l’uscita della prima versione di Dominaria avete tenuto nel cassetto per tutto questo tempo e che ora avete finalmente potuto inserire nel gioco?

EF: Probabilmente la più grande raccolta di idee che abbiamo generato (o, più precisamente, sintetizzato) durante la costruzione del mondo di Dominaria è stata la storia di Terisiare, l’ambientazione della Guerra dei Fratelli nel lontano passato di Dominaria, e l’attuale ambientazione di Yavimaya e New Argive. Abbiamo tirato fuori molte idee per la creazione di quella regione per il set di Dominaria del 2018, ma la maggior parte sono rimaste nella proverbiale “sala montaggio”. Fortunatamente, i nostri legami tematici con la Guerra dei Fratelli in Dominaria Unita ci hanno permesso di riutilizzare gran parte di quel lavoro in quel set.

Dominaria Unita vede il ritorno di alcuni personaggi iconici della storia di Magic, uno su tutti Teferi, che sembra ormai destinato a una vita semplice e dedicata alla famiglia. Ma sarà davvero così?

Roy Graham: Per Teferi, non c’è niente di più bello che passare il resto della sua lunga vita con la sua famiglia. Sfortunatamente, ha imparato molto tempo fa che ha la responsabilità di usare il suo potere in difesa delle persone che ama e in questo momento tutta Dominaria ha bisogno di essere difesa. Non credo che Teferi sia destinato ai margini della storia.

Anche Liliana Vess tornerà a Dominaria per sistemare alcuni affari personali e porre fine ai suoi incubi. La vedremo viaggiare tra i piani dimensionali più spesso in futuro, o è destinata a insegnare su Arcavios ormai?

RG: Liliana è riuscita a sconfiggere molti dei suoi demoni personali, sia letteralmente che metaforicamente. A Strixhaven, ha trovato uno scopo e una pace che altrimenti sarebbero stati inafferrabili nella sua vita. In questo momento, non ha motivo di vagare per il Multiverso, ma sono stati messi in moto eventi che potrebbero farla uscire dal suo pseudo-pensionamento.

Quale personaggio di Dominaria ti piacerebbe approfondire in futuro? Ce n’è qualcuno che avresti scritto diversamente dopo anni?

RG: Non abbiamo ancora avuto il tempo di visitare Corondor, la casa ancestrale dei Carthalions, ma mi piacerebbe immergermici la prossima volta che andremo a Dominaria. L’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare, era ancora governato dall’Elementale corrotto Sol’Kanar, una creatura sotto il controllo di un potere più sinistro dietro le quinte. Mi piacerebbe vedere come gli anni hanno cambiato Corondor e raccontare storie in quella terra antica e probabilmente molto infestata da spiriti.

