Magic The Gathering: le carte più forti

In Magic The Gathering il concetto di “Potenza” è abbastanza relativo, in quanto dipende molto dalla strategia che viene attuata dal giocatore e le sinergie che sono presenti all’interno del deck. Esistono, però, alcune carte di Magic The Gathering più forti, tanto da chiedersi il perchè non siano ancora state bandite dalle varie tipologie di gioco.

Ne abbiamo fatto una selezione, poichè, come ben saprete, esistono migliaia di carte all’interno dell’universo di Magic e siamo ben consci che potrebbero esserci carte ben più potenti, soprattutto se utilizzate in una certa maniera.

Tarmogoyf

“La forza del Tarmogoyf è pari al numero di tipi di carta tra le carte in tutti i cimiteri e la sua costituzione è pari a quel numero più 1. (I tipi di carta sono artefatto, creatura, incantesimo, istantaneo, stregoneria, terra, tribale e viandante.)”

Con un costo di soli due mana (di cui uno verde), potete schierare una creatura decisamente potente. Pensate che nel giro di qualche turno, nella migliore delle ipotesi, potreste essere in grado di schierare una creatura con 8 di forza e 9 di difesa, a patto che siano presenti nei cimiteri dei giocatori tutti i tipi di carta (artefatto, creatura, incantesimo, istantaneo, stregoneria, terra, tribale e viandante). Decisamente una discreta “potenza di fuoco” il Tarmogoyf, da mettere in campo ad un costo decisamente irrisorio.

Pulizia Planare

“Distruggi tutti i permanenti non terra.”

Pulizia Planare fa esattamente quello che viene descritto: distrugge tutto ciò che non è considerato una Terra sul campo di gioco. Di sicuro una strategia che permette di avere un attimo di respiro, se ci si trovasse in difficoltà e se il nostro avversario avesse schierato in campo uno sciame di creature pronte ad attaccarci e noi fossimo scoperti. A differenza di altre carte dall’effetto simile (ad esempio Ira di Dio), Pulizia Planare prende di mira tutti i permanenti e non solo le creature, ripulendo completamente il campo di battaglia, ad eccezione delle Terre, anche se ha un costo decisamente elevato.

Da Spade a Spighe!

“Esilia una creatura bersaglio. Il suo controllore guadagna punti vita pari alla sua forza.”

Per un costo veramente esiguo, Da Spade a Spighe! può seriamente dare una mano per quanto riguarda la riserva di punti vita, sia per quanto riguarda una creatura ostica da buttare giù e che potrebbe darci seri problemi. Decisamente interessante, per coloro che utilizzano i mazzi bianchi.

Arcangelo di Thune

“Volare Legame vitale (Il danno inflitto da questa creatura ti fa anche guadagnare altrettanti punti vita.) Ogniqualvolta guadagni punti vita, metti un segnalino +1/+1 su ogni creatura che controlli.”

Arcangelo di Thune può dare vita ad alcune combo decisamente devastanti. Se inserito in un mazzo che permette di guadagnare punti vita, potrebbe rendere le nostre creature innarrestabili, contando che lui stesso permette di farlo semplicemente attaccando. Il fatto, inoltre, di essere favorito dall’abilità Volare (ovvero che può essere bloccato solo da creature con abilità analoga), lo rende davvero davvero cattivo.

Forza di Volontà

“Puoi pagare 1 punto vita ed esiliare una carta blu dalla tua mano invece di pagare il costo di mana di questa magia. Neutralizza una magia bersaglio.”

Meglio conosciuta col suo nome inglese di Force of Will, questa carta è probabilmente uno dei migliori counter che esistano, visto che invece di pagare il suo costo in mana, può essere giocata pagando un punto vita ed esiliando una carta di colore blu dalla propria mano.

Rubapensieri

“Un giocatore bersaglio rivela la sua mano. Scegli una carta non terra da quella mano. Quel giocatore scarta quella carta. Perdi 2 punti vita.”

Vedere la mano dell’avversario può spesso rivelarsi fondamentale per ribaltare le sorti di una partita. Grazie a Rubapensieri possiamo non solo sbirciare le carte del nemico, ma anche decidere di scartarne una a nostra scelta! Tutto questo al misero costo di un mana nero e di due punti vita, un sacrificio necessario per poter comprendere le strategie del nostro avversario e fermarle sul nascere.

Sfondacranio

“Arma vivente (Quando questo Equipaggiamento entra nel campo di battaglia, metti sul campo di battaglia una pedina creatura Microbo 0/0 nera, poi assegnalo ad essa.) La creatura equipaggiata prende +4/+4 e ha cautela e legame vitale (il controllore guadagna punti vita pari all’ammontare del danno inflitto). 3: Fai tornare lo Sfondacranio in mano al suo proprietario.

Equipaggiare 5.”

Sfondacranio è un equipaggiamento decisamente interessante: si può equipaggiare a qualsiasi altra creatura sul campo di gioco, oppure si assegna ad una pedina nera che si crea non appena la carta entra in gioco. Inoltre, può essere ripresa in mano e riassegnata in seguito (e ovviamente, la pedina ritornerebbe sul campo). Certo, il costo di evocazione non è dei più economici, ma per, fondamentalmente, un creatura di quella caratura, ci sentiamo di dire che ne vale la pena.