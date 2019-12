Magic: the Gathering: Mark Rosewater fa una classifica del design dei set di carte

È di qualche giorno fa la notizia che Mark Rosewater, capo game designer per il gioco di carte collezionabili Magic: the Gathering, ha stilato una classifica, dal migliore al peggiore, dei set di carte di Magic: the Gathering usciti negli anni e partoriti dal suo lavoro, dal punto di vista del game design.

Rosewater è presente nell’organico di Wizards of the Coast fin dal 1995 e ha guidato o co-guidato con successo la progettazione di ben ventotto set di carte di Magic: the Gathering. Dei ventotto set che ha messo in classificca, i seguenti compongono la top ten:

Innistrad Ravnica Unstable Kaladesh Visione Futura Dominaria La Guerra della Scintilla Il Trono di Eldraine Unglued Zendikar

Tra i primi dieci, La Guerra della Scintilla e Il Trono di Eldraine sono i due set di carte più recenti e ancora disponibili nei negozi specializzati in giochi. Mark Rosewater ha dichiarato che Innistrad occupa la prima posizione perché ha rappresentato il suo “lavoro di design più difficile“, mentre Ravnica si è classificato al secondo posto poiché “ha sostanzialmente cambiato in maniera massiccia il modo in cui progettiamo i set“.

Guardano l’estremità opposta della classifica, Mark Rosewater ha ammesso che i peggiori set di carte di Magic: the Gathering da lui progettati sono:

Ixalan

Unhinged Vespro Battaglia per Zendikar

I progetti più recenti tra gli ultimi classificati di questa classigica sono Ixalan e Battaglia per Zendikar. Mark Rosewater ha dichiarato che l’ultima posizione è stata riservata a Battaglia per Zendikar non perché fosse realmente il “peggior set” in assoluto, ma poiché in progettazione ha fatto un “errore fondamentale” nel rendere questo set di Magic: the Gathering “tutto incentrato sulla guerra con gli Eldrazi“.