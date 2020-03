Magic The Gathering: nuove disposizioni per la pre-release di Ikoria: Lair of the Behemoths

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, Wizards Of The Coast ha deciso di dare nuove disposizioni ai negozi per partecipare alla pre-release della nuova espansione di Magic The Gathering Ikoria: Lair of the Behemoths.

Per evitare gli assembramenti nei negozi, Wizards of the Coast eliminerà le restrizioni e consentirà ai negozi di vendere i pacchetti prerelease e mazzi Comandanti da portare a casa, senza partecipare a un evento in negozio. Gli organizzatori saranno quindi in grado di iscrivere i giocatori in una sorta di “Prerelease da casa” nel reporter degli eventi della Wizards stessa e la loro partecipazione conterà per le assegnazioni future.

Inoltre, la compagnia effettuerà una “istantanea” dei biglietti dei rivenditori, dei giocatori coinvolti e dei giocatori attivati a partire dall’intervallo di tempo corrente e lo utilizzerà come cartina tornasole per le distribuzioni di pacchetti promozionali e prodotti esclusivi se i numeri in tempo reale fossero al di sotto di quel punto durante la crisi sanitaria.

Ikoria: Lair of the Behemoths uscirà ufficialmente il 24 Aprile, con la pre-release che si svolgerà il 17 Aprile.

La nuova espansione sarà ambientata in un mondo mostruoso chiamato Ikoria ed è nota soprattutto per la “costruzione dei propri mostri”, con una nuova meccanica che lo rappresenterà. Sarà interessante notare in cosa consisterà questa fantomatica nuova meccanica di cui si sta tanto vociferando in questi mesi.