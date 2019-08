Magic The Gathering: nuove informazioni sui Commander Decks 2019

Wizard of The Coast rilascia nuove informazioni sui Commander Decks 2019 per Magic The Gathering.

Wizards of the Coast ha recentemente fornito nuove informazioni sui Commander Decks 2019 per Magic: The Gathering,

Attualmente è previsto il rilascio sul mercato di 4 specifici mazzi.

Furia Spietata. Ben 100 carte, questo mazzo girerà prevalentemente sui mana di colore Rosso e Nero. All’interno saranno presenti la carta foil “comandante leggendario” oversize del vampiro Anje Falkenrath. Stando alle indiscrezioni il meccanismo di azione principale di questo mazzo si baserà sullo scartare carte dotate della keyword “madness” (follia) per poi “scavare” nel proprio mazzo in modo da andare a prendere le carte più forti.

Genesi Primordiale. Anche qui avremo 100 carte, ma i colori su cui girerà saranno invece il Rosso, il Verde e il Bianco. Come prima avremo una carta “comandante leggendario” foil oversize: Ghired, uno sciamano in grado di creare segnalini Rhino per poter poi sfruttare la meccanica di gioco “populate” introdotta con l’espansione Return to Ravnica. Qui il concept alla base di tutto sarà la possibilità di dare vita a grandi eserciti con cui dominare il campo avversario.

Intelletto Mistico. Stesso numero di carte dei precedenti mazzi, girerà prevalentemente sui colori Rosso, Bianco e Blu. Qui come comandante leggendari incluso, sempre foil oversize, avremo Sevinne che sarà in grado di clonare il primo effetto istantaneo o la prima carta stregoneria lanciata dal cimitero ogni turno. Questo mazzo andrà in “combo” con le meccaniche di gioco “flashback” e “jump-start“.

Minaccia Senza Volto. Sempre 100 carte, girerà invece sulla combinazione di colori Nero-Blu-Verde. Qui inclusa avremo Kadena, Fattucchiera Furtiva, che sarà in grado di ridurre (di 3 mana) il costo di evocazione delle creature a faccia in giù e inoltre, sarà dotata di un meccanismo che permetterà di pescare carte ogni volta che una creatura a faccia in giù entrerà in campo.

Insieme a ciascuno dei quattro Commander Decks 2019, oltre alle carte, si avranno anche 10 token double-face e un portamazzo. La data di distribuzione sul mercato è prevista per il 23 Agosto ad un prezzo consigliato di circa 27€ a mazzo.