Magic The Gathering: nuovo Secret Lair benefico in arrivo

Un nuovo Secret Lair benefico di Magic The Gathering è stato annunciato da Wizards of the Coast e vedrà l’apertura dei pre-ordini a partire dai primi di Novembre.

Extra Life 2020 sarà il nome del nuovo Secret Lair di Magic The Gathering, che avrà un intento benefico: la metà del ricavato, infatti, verrà donata all’associazione Extra Life, che si occupa di supportare gli ospedali pediatrici del suolo statunitense.

Questo particolare set, comprenderà quattro carte foil con illustrazioni alternative, inerenti l’importanza di avere una famiglia e di quanto siano preziose le vite dei bambini.

I pre-ordini di Extra Life 2020 inizieranno il 6 Novembre direttamente da questo sito e saranno possibili per ben tre giorni. Se siete collezionisti e volete sostenere la causa, non lasciatevelo assolutamente scappare!

Inoltre, sempre per la stessa iniziativa, saranno venduti dei particolari Playmat (ovvero tappetini su cui è possibile giocare), con sopra raffigurate le illustrazioni delle carte del Secret Lair, dei quali parte del ricavato verrà sempre donato a Extra Life. Saranno disponibili nelle stesse date e per lo stesso periodo di tempo, ma dovranno essere acquistati da questo sito.

I Secret Lair sono dei particolari set (o Drop) contenenti alcune carte in edizione limitata, spesso ristampe con illustrazioni alternative di carte molto conosciute, racchiuse in una confezione di pregio. La loro particolarità è la loro disponibilità limitata: sono, infatti, disponibili solo per 24 ore o per alcuni giorni, per poi non venire mai più ristampati. Ogni Secret Lair ha un tema dedicato: la figura femminile, i cani, i goblin e così via e hanno un valore inestimabile (basta, infatti, guardare a quanto ammonta il loro valore su eBay e simili).

Se siete collezionisti, non potete di certo lasciarveli sfuggire!