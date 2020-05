Magic The Gathering: quanto e’ complessa l’espansione Ikoria?

Wizards Of The Coast ha da poco lanciato sul mercato Ikoria: Terra dei Behemoth, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili Magic The Gathering, che ha portato con se diverse novita’ e meccaniche (come quella della Mutazione), incuriosendo tutti i giocatori e gli appassionati.

A rispondere a molte domande riguardo la nuova espansione ci ha pensato Mark Rosewater, uno dei capi progettisti di Magic The Gathering; in particolare a risposto ad uno dei principali quesiti che i giocatori si stanno ponendo dopo il rilascio del nuovo set: che strada si sta intraprendendo con il livello di complessita’ di Ikoria: Terra dei Behemoth?

“Ikoria è un esperimento. Magic The Gathering è un gioco che si reinventa costantemente. ‘Chi gioca? Con chi gioca? Come gioca? Dove gioca? Quando gioca? Perché gioca?’ Le risposte a queste domande continuano a mutare, facendo sì che il gioco si adatti alle risposte. Parte del nostro lavoro nella creazione di Magic è essere consapevoli di tutti questi diversi fattori e adattare il gioco di conseguenza. Gran parte di ciò è la volontà di sperimentare e allargare i confini di ciò che è considerato accettabile.[…] Solo testando le cose possiamo ottenere i dati di cui abbiamo bisogno per guidarci nel futuro.”

Rosewater si e’ espresso anche sul fatto che Magic deve essere prima di tutto divertente per ogni giocatore. Infatti, la sfida più grande è soddisfare le richieste dei giocatori stessi, che vogliono sempre qualcosa di diverso e ogni set principale deve offrire qualcosa per tutti. L’attenzione alla complessità riguarda la ricerca della “via di mezzo” nella quale il gioco è abbastanza semplice per i nuovi giocatori, in modo tale che possano imparare le meccaniche velocemente, e allo stesso tempo abbastanza complesso per una piu’ esplorazione delle stesse da parte dei giocatori esperti:”Se superi troppo il limite il gioco diventa troppo impegnativo da imparare, se lo superi troppo poco diventa troppo noioso per i giocatori esperti.”

Fondamentalmente, per Ikoria: Terra dei Behemoth si e’ cercato di aggiungere nuove cose, senza stravolgere troppo il sedimentato sistema di gioco, soprattutto per tastare il gusto dei giocatori di vecchia data e vedere come i nuovi riescono ad avvicinarsi in maniera semplice al mondo di Magic The Gathering.