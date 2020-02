Magic: The Gathering, cosa sono i “Secret Lair”?

Magic: The Gathering (o nella sua forma italianizzata “Magic: L’Adunanza”) e’ uno dei giochi di carte collezionabili più famosi al mondo e vanta un’incredibile quantità di espansioni che si sono susseguite nel corso degli anni. Nel Dicembre del 2019, pero’, la compagnia produttrice Wizard Of The Coast ha deciso di mette in commercio una serie di carte molto particolare: i cosiddetti “Secret Lair“.

Vi siete mai chiesti come sarebbero le carte di Magic: The Gathering se gli artisti potessero scatenare completamente la loro immaginazione? È tempo di farvi conoscere il segreto.

I set Secret Liar sono qualcosa di totalmente diverso da quanto avete visto fino ad ora, riguardo il mondo di Magic. Sono una sorta di “lettera d’amore” per tutti i fan del gioco di carte collezionabili, con disegni incredibili e stili artistici mai visti prima. Oltretutto, sono stati resi esclusivi dal fatto che vengono venduti solo per un periodo limitato di tempo. Vi invitiamo quindi a rimanere aggiornati sul sito ufficiale per non perdervi i nuovi Secret Lair del 2020 che, a detta di Wizard stessa, saranno “sempre più’ strani e eccezionali”.

In questa prima parte del nostro speciale su questi set vedremo in cosa consistevano i primi “drop” di Secret Lair, usciti a Dicembre 2019.

Bitterblossom Dreams

Periodo di vendita: 3-4 Dicembre 2019

Il set contiene:

1 Fioritura Amara Full-Art alternativa;

4 Pedine Farabutto Spiritello con diverse illustrazioni alternative;

Tutte e cinque le carte, se messe una vicino all’altra, creano un unico disegno.

Prezzo: $29.99

Le fate emergono da un campo di fiori, eleganti e mozzafiato. Non sei il primo ad essere incantato dalla loro bellezza, e non sarai l’ultimo ad aver inaugurato una tomba precoce. Questo set contiene una Fioritura Amara e quattro pedine Farabutto Spiritello, che formano tutti un panorama inebriante dell’artista Olena Richards, un’artista locale di Seattle, e che fanno un richiamo alle fate di Llorwyn.

Fioritura Amara è una carta piuttosto potente che, se impiegata in un mazzo basato sulla perdita dei punti vita, può scatenare un folto sciame di pedine Farabutto Spiritello che singolarmente sono innocue, ma in gruppo possono essere letali.

Questa versione con un’illustrazione alternativa è davvero molto bella e il fatto che assieme alle altre quattro carte formi un unico disegno, la rende ancora più intrigante, rendendola di fatto la variante più affascinante e inquietante.

Se avete molti soldi da spendere, potete acquistare questo set da qui.

Eldraine Wonderland

Periodo di vendita: 4-5 Dicembre 2019

Il set contiene:

1 Pianura Innevata Foil, con illustrazione alternativa;

1 Isola Innevata Foil, con illustrazione alternativa;

1 Palude Innevata Foil, con illustrazione alternativa;

1 Montagna Innevata Foil, con illustrazione alternativa;

1 Foresta Innevata Foil, con illustrazione alternativa.

Prezzo: $29.99

La neve cade dolcemente sull’incantevole piana di Eldraine. Coperto di bianco, questo mondo di storie e avventure sembra solo un po ‘più magico di prima. Mettete un po’ di “per sempre felici e contenti” nel vostro mazzo con queste terre innevate uniche, create dall’amato artista di Seattle Alayna Danner. Ti stiamo dando una sbirciatina ad un pezzo di mondo che non avresti mai potuto vedere nel set normale. Le fiabe finalmente ottengono il loro “Happy Ending” in questo set.

Le Terre sono delle carte fondamentali per ogni mazzo di Magic e c’è chi si diverte a collezionarne di diverse tipologie e rarità. Alcune di esse hanno acquisito un valore talvolta superiore ad altre carte molto potenti e molto più rare!

Se fate parte di questo tipo di persone, il set Eldraine Wonderland fa al caso vostro.

Ad un prezzo sicuramente più abbordabile del precedente, potete trovare questo set qui.

Restless In Peace

Periodo di vendita: 5-6 Dicembre 2019

Il set contiene:

1 Orrore Sanguinario con illustrazione alternativa;

1 Vita dall’Argilla con illustrazione alternativa;

1 Thug Golgari con illustrazione alternativa;

Tutte e tre le carte, se messe una vicino all’altra, creano un unico disegno.

Prezzo: $29.99

I corvi stanno chiamando, gracchiando una storia di morte e di vita. Questi sono gli strumenti della sconfitta dei tuoi avversari e hanno una storia da raccontare. Sia che tu stia cercando di aggiungere un po ‘di fascino al tuo mazzo o ottenere un pezzo unico di arte magica, puoi aggiungere vita alla tua collezione con questo set illustrato da Dan Mumford. L’artista Dan Mumford è noto per i suoi pezzi di riferimento alla cultura pop, e alcune delle sue opere più famose sono le copertine degli album per band come gli Iron Maiden. Abbiamo collaborato con Dan Mumford per portare un po’ di heavy metal ai giocatori.

Un set decisamente interessante quello di Restless In Peace, soprattutto perchè è principalmente basato sull’abilità “Dragare”, che consente di scartare carte dalla cima del mazzo, invece di pescarne altre. Se la nostra strategia è basata proprio sullo scartare carte e riprenderle dal cimitero, sicuramente questo set potrà darci una mano.

Anche in questo caso, le tre carte formano un’unica, inquietante illustrazione.

I prezzi salgono nuovamente in questo caso se volete acquistare da Amazon. Lo trovate qui.

Seeing Visions

Periodo di vendita: 6-7 Dicembre 2019

Il set contiene:

4 differenti versioni foil di Visioni del Siero, tutte di 4 artisti diversi

Prezzo: $29.99

Apri il tuo terzo occhio con Seeing Visions, uno splendido set di versioni alternative di Visioni del Siero. Dalla Street Art all’astratto, ognuna di queste carte è più strana dell’altra. Jaime A Zuverza è noto soprattutto come artista di “poster”, disegnati in modo tale da sembrare “Punk zines”. Lauren YS è un’artista con sede a Los Angeles che è molto popolare per i suoi lavori con murales psichedelici e surreali. DXTR è noto come “DXTR The Weird” ed è noto per progetti di design pluriennali riguardo i ritratti e le biciclette. Kristina Collantes è conosciuta per l’arte ultraterrena.

Seeing Visions è un Secret Lair che vuole dare un tocco di originalità al vostro set di Visioni del Siero. Se ne avete quattro nel vostro mazzo, potrete sostituirle con queste, aventi delle splendide e completamente assurde illustrazioni, per dare un tocco di stranezza al vostro grimorio.

Non accennano a diminuire le quotazioni per questo set, che potete trovare su Amazon a questo link ad un prezzo non proprio conveniente, ma ve lo segnaliamo lo stesso, nel caso aveste un po’ di denaro da spendere.

Come avete potuto notare, ogni set appartenente alle Secret Lair è particolare e strano a suo modo, ma di certo è stata una ghiotta occasione per ampliare la collezione di ogni buon collezionista che si rispetti. Purtroppo, come vi abbiamo detto all’inizio, questi set non sono piu’ disponibili (se non a cifre folli su ebay e simili), ma non disperate. Perchè nel corso del 2020 ne verranno rilasciati altri altrettanto belli e particolari.

Potete tenere sott’occhio le prossime uscite direttamente da qui.

Nel frattempo, vi rimandiamo al prossimo appuntamento con questo speciale per dare un’occhiata ai set rimanenti delle Secret Lair che, vi assicuriamo, saranno ancora piu’ folli di quelli che vi abbiamo appena mostrato.