Magic: The Gathering sponsor di una squadra di calcio

Il noto gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast Magic: The Gathering e’ diventato l’ “Official Gaming Sponsor” del Leyton Orient, squadra di League Two della Premiere League.

La partnership le due parti, che tra i 140 anni del club londinese e i 30 anni del celebre gioco fanno quasi 200 anni sommati di storia, vedra’ proprio il logo di Magic apparire sul retro delle maglie d’allenamento della squadra per tutta la stagione 2021/2022.

Sorprendentemente, il comunicato stampa che accompagna la notizia non ha fatto menzione della divisa utilizzata in casa del Leyton Orient, che si presenta completamente rossa e che sarebbe stato un ottimo assist per un richiamo al mana rosso protagonista proprio in Magic: The Gathering.

We're super excited to announce that we're now the official gaming partner of @leytonorientfc for the 2021/22 Season!

We sent Ajani down to the Orient ground to check out this very different plane… pic.twitter.com/qareepBaSH

— Magic Europe (@Wizards_MagicEU) September 1, 2021