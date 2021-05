Magic: The Gathering – svelati i prodotti dedicati a D&D

Il 23 Luglio uscirà un nuovo set di Magic: The Gathering dedicato al mondo di Dungeons & Dragons intitolato Magic: The Gathering- D&D Adventures in Forgotten Realms e nella giornata di oggi, Wizards of the Coast ha svelato tutti i prodotti che ne faranno parte.

A cominciare dai Collector Booster, con l’artwork sopra le bustine di Baleful Beholder, che conterranno quindici carte e una pedina foil, oltre che una serie di carte esclusive come il drago Tiamat in versione full-art.

Abbiamo poi i classici Draft Booster Pack e i normali Booster Pack con rispettivamente 15 e 12 carte; in questi ultimi, poi, saranno presenti in ogni pacchetto una “Art card” (utilizzate non per giocare, ma che presentano un’illustrazione su un lato e uno spazio bianco dietro) e una pedina o carta speciale storica del mondo di Magic.

Torneranno anche i Theme Booster Pack, basati su uno dei cinque colori e monotematici, insieme agli ormai immancabili Bundle, contenenti tutto l’occorrente per poter creare il proprio mazzo (avranno al loro interno 10 Draft Booster, 20 terre foil e 20 terre normali, un dado a 20 facce, una carta promo foil, una scatola per conservare le proprie carte e tre carte Dungeon oversize).

Anche questa nuova espansione porterà nel mondo di Magic dei nuovi mazzi Commander, ognuno con la sua Display Card, 2 carte leggendarie foil, 98 carte addizionali, 10 pedine e un segna punti vita.

Per ultimi, ma non meno importanti, i Prerelease pack, che verranno rilasciati a partire già dal 16 Luglio e che conterranno 6 Draft Booster, 3 carte Dungeon a doppia faccia foil, una carta promo foil rara o rara mitica, una scatola per conservare le carte e una dado a 20 facce.

Un cross-over tra i due brand è già stato fatto, ma a parti inverse, quando i personaggi di Magic: The Gathering sono stati inseriti all’interno di alcune avventure di Dungeons & Dragons e non si escludono altre future collaborazioni tra le due proprietà intellettuali.

Nel frattempo, potete entrare a far parte dell’accademia della magia di Strixhaven, l’ultima espansione di Magic: The Gathering, acquistando uno dei Prerelease Pack semplicemente cliccando su questo link.