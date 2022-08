Novità per quel che riguarda Tales of Middle-Earth, l’espansione di Magic: the Gathering dedicata a Il Signore degli Anelli e che trasporterà tutti i giocatori del popolare gioco di carte collezionabile nella Terra di Mezzo. L’espansione uscirà durante il terzo trimestre 2023 e arricchirà i mazzi di tutti i giocatori con personaggi, eventi e luoghi familiari a tutti i conoscitori della saga di J.R.R. Tolkien.

Magic: the Gathering Tales of Middle-Earth: cosa sappiamo?

Tales of Middle-Earth sarà un’espansione caratterizzata da un forte impatto visivo e artistico, con illustrazioni volte a celebrare e rendere omaggio questa saga immortale così amata.

Le carte del set saranno dedicate a personaggi celebri come Frodo e Gandalf, ma anche a nemici come il Balrog, ma anche epiche battaglie come quella dei Campi del Pelennor.

Tales of Middle-Earth sarà un’espansione a tutti gli effetti: si tratterà di set di tipo “Modern Legal”, quindi completamente compatibile con tutte le altre carte che aderiscono a tale formato, accompagnato da booster tematici e interamente utilizzabile nei Booster Draft. Oltre alla distribuzione fisica dell’espansione, Tales of Middle-Earth, atterrerà anche in Magic: the Gathering Arena all’interno dei set Alchemy e sarà accompagnato da una nuova ambientazioni per il campo da gioco, avatar, mascotte e altri componenti aggiuntivi.

Una novità introdotta da questa espansione riguarderà gli scenari epici narrati nel libro: per meglio tradurre la grandiosità di questi scontri le carte dedicate a questi eventi non si limiteranno ad apparire su una singola carta, ma verranno suddivise su più elementi. Un esempio è proprio quello della Battaglia dei Campi del Pelennor: la battaglia più grande e importante di tutta la saga non poteva essere contenuta in un’unica carta, bensì in 18! Si tratterà di carte borderless, la cui illustrazione sarà una porzione di artwork più grande, che giustapposte l’una a fianco all’altra daranno vita all’epico scenario.

Purtroppo occorrerà attendere ancora per scoprire tutto quello che Wizards of the Coast ha in serbo per l’espansione: ci aspettiamo altre e più formidabili rivelazioni a ridosso della sua uscita.