L’evento Wizards Presents 2022 ci ha dato modo di dare un nuovo sguardo all’atteso crossover di prossima pubblicazione tra Magic: the Gathering e Warhammer 40000. A fare gli onori di casa Rebecca Shepard, Director of Global Brand Strategy & Marketing di Magic: The Gathering, che ha svelato qualche nuovo dettaglio su questa nuova aggiunta alla serie Universes Beyond.

Magic: the Gathering Warhammer 40000 Universes Beyond, come sarà il set?

Il prossimo 7 ottobre vedrà l’uscita nei negozi del set di Magic dedicato a Warhammer 40000, che sarà un serie di tipo Commander, composta da 4 mazzi tematici, dedicati ad altrettante fazioni iconiche del gioco strategico di Games Workshop: Imperium, Chaos, Necron e Tirannidi.

Forces of the Imperium sarà un mazzo blu, bianco e nero

I quattro mazzi presenteranno carte mai viste prima nella storia di Magic, arricchite da illustrazioni tematizzate che faranno la gioia degli appassionati di Warhammer. Anche dal punto di vista delle meccaniche questo set si preannuncia un must, sia per gli appassionati del formato Commander, sia per quelli dello strategico Games Workshop, in quanto proporrà nuove meccaniche ideate appositamente per tradurre le atmosfere di Warhammer 40000.

Secondo quanto anticipato nei mesi scorsi il mazzo Tirannidi e quello Necron si preannunciano come piuttosto lineari, mentre Imperium e Chaos richiederanno un gioco più raffinato. Forces of the Imperium raggrupperà in un unico mazzo le varie fazioni umane, tra cui Space Marine, la Guardia Imperiale, l’Adeptus Mechanicus e le Sisters of Battle, mentre quelle del Chaos vedranno i diversi culti caotici raccolti in un unico mazzo.

I mazzi Commander di Warhammer 40000 Universe Beyond saranno realizzati in doppia versione, Regular e Collector’s Editions, e conterranno una versione speciale e tematizzata dell’ Anello Solare. Ogni mazzo Commander sarà così composto: 1 mazzo da 100 carte di Magic: The Gathering (2 carte leggendarie tradizionali olografiche, 98 carte normai), 1 Commander con incisione foil (una copia della carta comandante con carta goffrata sul bordo della carta e sul disegno), 10 token fronte-retro, 1 scatola porta mazzo (può contenere 100 carte con busta), 1 segnavita, 1 inserto strategico e 1 carta di riferimento.