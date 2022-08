Sabato 13 agosto, sul palco di MagicLand, il Parco divertimenti più grande del centro sud Italia, torna l’appuntamento con il Circo Nero, un evento dedicato allo spettacolo circense nella sua veste più romantica, emozionante e coinvolgente, con performer d’eccezione e tante sorprese per grandi e piccini. Uno spettacolo a tema Luna Park che emoziona e fa sognare, assolutamente da non perdere.

MagicLand: i dettagli dell’evento Circo Nero

A partire dalle 19:00, una folle parata itinerante animerà le vie del Parco con colori, musica, sorrisi, palloncini, caramelle e l’immancabile zucchero filato. I singolari personaggi del Circo Nero, buffi e goffi ma anche misteriosi e affascinanti, come majorettes, trampolieri, clown, acrobati, mangiatori di fuoco, contorsioniste e giocolieri, porteranno lo spettacolo fino al Palco eventi, per dare vita a uno show capace di incantare, ricco di bellezza, di fascino e di emozione.

MagicLand vi aspetta con una tariffa speciale a 14.90 euro, con ingresso a partire dalle ore 18:00. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale. Vi ricordiamo che MagicLand è un Parco divertimenti situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma – Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud. Recentemente è stato stipulato anche un accordo con Trenitalia per semplificare i collegamenti tramite mezzi pubblici.

