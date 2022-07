MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento sabato 30 luglio, dalle 21:30 all’1.00 di notte, per una speciale serata dedicata al divertimento più scintillante e luminoso che ci sia. Utili per la serata, infatti, parrucche, occhiali da sole e accessori vari, per poter brillare tra attrazioni, spettacoli, intrattenimento fluo, gadget luminosi e musica!

Come raggiungere l’evento?

Il Parco si colorerà dando vita all’evento più estroverso e colorato dell’estate. A creare un’atmosfera unica, ci saranno laser, spettacolari effetti luce e la macchina del fumo, per potersi scatenare al ritmo delle hit del momento: musica dance, house, elettronica e commerciale sotto la regia dei noti DJ Palassodj ed Emanuele Pontecorvi. A far da cornice alla festa più brillante dell’anno, le robotiche ballerine di tron dance, che coinvolgeranno gli ospiti del Parco in danze sfrenate.

Per scoprire e acquistare le offerte potete visitare il sito ufficiale, mentre per raggiungere MagicLand vi serve sapere che è situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud. Vi ricordiamo, inoltre, che è disponibile il servizio di grande successo MagicLand link il servizio combinato treno e bus nato da una collaborazione tra Trenitalia e MagicLand che permette di raggiungere con un unico biglietto il Parco Divertimenti.

Curiosità su MagicLand

Aperto al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 metri quadri e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.