MagicLand: ecco le esclusive offerte su abbonamenti e pacchetti

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia, in occasione delle festività natalizie, offre una serie di abbonamenti e pacchetti per la stagione 2022 a prezzi molto vantaggiosi.

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia e offre al pubblico ben 38 attrazioni per i più coraggiosi, per tutti coloro che vogliono divertirsi e per i bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti a tema, sette chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. La cosiddetta “Capitale del Divertimento” si estende per oltre 600.000 metri quadrati e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.

In occasione del periodo natalizio, sarà possibile sottoscrivere l’Abbonamento Silver, al costo di 59,90 €, che prevede ingressi illimitati al Parco Divertimenti per tutta la stagione 2022 oltre ad una serie di ulteriori benefici: uno sconto di 2 € sul prezzo del parcheggio (pagando 3 € invece dei soliti 5 €), 4 coupon sconto per l’acquisto di biglietti di ingresso a prezzo ridotto e il 10% di sconto in tutti i negozi e ristoranti (ad esclusione dei bar e dei chioschi).

Inoltre, sarà presente anche l’Abbonamento Gold, al costo di 69,90 €, che include, tra i tanti vantaggi, 1 ingresso gratuito al Bioparco di Roma, il parcheggio sempre gratuito, 2 biglietti omaggio per amici e parenti, 1 foto ricordo omaggio, 4 coupon sconto per l’acquisto di biglietti a prezzo ridotto per la stagione 2022, sconto del 50% sul Magic Pass durante tutte le giornate, il 20 % di sconto nei negozi e nei ristoranti (escluso bar e chioschi) e il menù Burger (presso il Fast Food Boccon DiVino) al prezzo di 4,90 € invece di 7,90 € (valido ad ogni ingresso).

E, per ultimo ma non meno importante, l’Abbonamento congiunto MagicLand e Zoomarine, a soli 84 €, con ingressi illimitati all’interno dei due parchi più grandi del Centro-Sud Italia, per tutta la stagione 2022.

Inoltre, per la prima volta in assoluto, MagicLand lancia una promozione davvero imperdibile con i biglietti Famiglia e Amici, che non sono altro che pacchetti validi per tutta la stagione 2022 per 2, per 3, per 4 o per 5 persone a partire da 44,90 €.

Potete acquistare uno di questi pacchetti o i singoli biglietti direttamente sul sito ufficiale del parco, semplicemente cliccando su questo link.