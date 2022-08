MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento a tutto il pubblico domenica 14 agosto, dalle ore 21:30 fino all’01:00 di notte, con l’attesissimo spettacolo “Voglio tornare negli anni ‘90”, il format anni ’90 più discusso dell’anno, destinato a far ballare proprio tutti i visitatori di qualsiasi età.

Magiland: il programma dell’evento anni ’90

Sulle note delle migliori hit degli anni ’90, un frontman-cantante con un dj, ballerine ed effetti speciali animerà il palco per due ore di musica non stop. Un assaggio? Eiffel 65, Gigi d’Agostino, Gabry Ponte sono solo alcuni degli artisti che, con il loro ritmo inconfondibile, renderanno la serata magica, coinvolgente e indimenticabile. MagicLand vi aspetta per festeggiare la notte di Ferragosto in un modo unico e irripetibile.

Per ulteriori informazioni riguardo all’acquisto dei biglietti o sull’evento stesso potete visitare il sito ufficiale. Vi ricordiamo che MagicLand è un Parco divertimenti situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma – Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud. Recentemente è stato stipulato anche un accordo con Trenitalia per semplificare i collegamenti tramite mezzi pubblici. Attivo dal 9 aprile, il collegamento autobus, in pochi minuti e senza fermate intermedie, conduce i visitatori dalla stazione ferroviaria di Valmontone fino all’ingresso del Parco.