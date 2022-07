MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, annuncia l’iniziativa “Vuoto per Pieno”. Fino al 7 agosto, tutti gli ospiti che avranno acquistato una bottiglia di acqua minerale in uno dei punti vendita interni al Parco Divertimenti di Valmontone, una volta terminata, ne riceveranno una nuova, gratuitamente, semplicemente riconsegnando la bottiglia vuota.

L’iniziativa Vuoto per Pieno di MagicLand

Complice il grande caldo di quest’estate, l’iniziativa è finalizzata ad aiutare gli ospiti a mantenere il giusto livello di idratazione. La salute e la sicurezza è da sempre la più importante priorità per MagicLand e l’iniziativa “Vuoto per Pieno” contribuirà a far sì che tutti possano godersi una giornata all’insegna del divertimento. L’attività sarà comunicata all’ingresso del Parco, all’interno dei punti vendita e nei ristoranti, nei chioschi e nei bar, con monitor e cartellonistica.

Rimangono invariate le dinamiche di “Plastic Free”, un’altra importante iniziativa di MagicLand finalizzata al recupero e differenziazione della plastica delle bottiglie di acqua utilizzate. Al momento dell’acquisto viene applicata una maggiorazione di 40 centesimi che vengono restituiti riconsegnando il vuoto. Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand, ha dichiarato:

“Una proposta, quella di MagicLand, molto interessante per la salute delle persone, dell’ambiente e per un riciclaggio più efficace. L’iniziativa “Vuoto per Pieno” rientra in un più ampio programma eco friendly del Parco, che si impegna da sempre per la salvaguardia del Pianeta attraverso l’utilizzo di un impianto fotovoltaico che produce 7,5 Megawatt di energia pulita, pari a circa il 75% del nostro fabbisogno energetico, le attività per ridurre il consumo della plastica – l’Amico bicchiere, il Punto riciclo – con cui si riciclano circa 10.000 bottiglie in plastica all’anno, la mappa digitale, che evita la stampa di 400.000 mappe cartacee all’anno e la cura di oltre 17.000 piante”.

Aperto al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 metri quadri ed ospita oltre 17.000 piante.