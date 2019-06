Magneto One:12 Collective da Mezco Toyz

Magneto è la nuova proposta di Mezco Toyz - che ne annuncia il preordine - per la sua linea di action figure One:12 Collective.

Magneto sarà il prossimo personaggio Marvel ad avere un prodotto dedicato realizzato da Mezco Toyz. L’azienda ha in queste ore annunciato l’apertura dei preordini per la produzione della action figure nella serie One:12 Collective. La linea One:12 è composta da piccole action figure dettagliate con abiti in tessuto tratte da svariate licenze derivanti sia dal mondo del cinema sia da quello dei fumetti. E sono proprio i fumetti la fonte di questo Magneto che viene ritratto con i colori e fattezze tipiche dei fumetti degli X-Men.

Magneto, il cui vero nome è Max Eisenhardt (conosciuto in diverse trasposizioni anche come Erik Lehnsherr) è un personaggio dei fumetti creati da Stan Lee e dalla Matita di Jack Kirby. E’ uno dei mutanti più potenti, in grado grazie ai suoi poteri di controllare i campi magnetici e – attraverso questi – controllare e manipolare anche i metalli mettendo in difficoltà personaggi “virtualmente indistruttibili” come, ad esempio, Wolverine. Ma non sempre è stato un acerrimo nemico degli X-Men, infatti durante la sua storia editoriale ne è stato anche membro ed eroe.

Questa One:12 viene presentata come nei fumetti classici, infatti sarà dotata della sia iconica tuta purpurea aderente con una armatura viola a proteggere le spalle che culmina con l’elegante mantello dello stesso colore. Magneto verrà fornito di due teste – con e senza elmo – svariate mani intercambiabili ed alcuni effetti che saranno possibili da applicare alle mani. Immancabile come da tradizione Mezco Toyz il piedistallo con il braccio dotato di pinza per posizionarlo in tutta sicurezza.

Una peculiarità davvero intrigante di questa figures è legata alla presenza di veri magneti posizionati in unti strategici attraverso i quali si potrà far aderire al personaggio piccoli oggetti metallici. La figure di Magneto proposta da Mezco è ora in preordine sul sito del produttore al prezzo di 80$ a questo link ma anche presso i vari distributori con uscita fissata per il mese di Febbraio 2020.