I problemi attorno alla travagliata produzione di Blade, reboot targato Marvel Studios, sembrerebbero non arrestarsi. Dopo la notizia dell’uscita di scena del regista Bassam Tariq, infatti, sembrerebbe che la sceneggiatura attuale sia ritenuta alquanto debole e stia causando molta frustrazione in Mahershala Ali, attore premio Oscar scelto per interpretare il cacciatore di vampiri.

Blade, grande frustrazione per il protagonista Mahershala Ali

L’indiscrezione è arrivata dall’insider Jeff Sneider, fonte più volte rivelatasi attendibile in passato, che ha sostenuto come la sceneggiatura sia soltanto di 90 pagine e abbia due scene d’azione non particolarmente entusiasmanti. Anche in questo caso i Marvel Studios non hanno confermato nè smentito il tutto. Sempre Sneider ha dichiarato che Beau DeMayo, i cui recenti lavori includono Moon Knight e la serie animata X-Men ’97, è entrato a far parte del progetto, ma non si conosce in che tipo di ruolo.

I’m told that the current BLADE script is roughly 90 pages and features exactly TWO (lackluster) action sequences. Mahershala said to be very frustrated with the process. Feige said to be spread too thin. But hey, that’s just what sources are telling me. Don’t shoot the messenger — Jeff Sneider (@TheInSneider) September 28, 2022

Mahershala Ali dovrà quindi raccogliere la grande eredità di Wesley Snipes, che ha interpretato Blade in tre film, dal 1998 al 2004. L’attore ha più volte rivelato di essere stato un grande fan della sua interpretazione e di nutrire il massimo rispetto nei suoi confronti. Blade ha fatto il suo debutto in The Tomb of Dracula #10 (luglio 1973) della Marvel Comics. Nato Eric Cross Brooks, Blade è un dhampir, ovvero un essere nato da un umano mortale e da un vampiro immortale. Il suo unico obbiettivo nella vita è dare la caccia ai vampiri, usando la sua fisiologia unica, che lo rende immune ai morsi dei vampiri, per combattere contro di loro.

Il “debutto” di Blade nell’MCU è avvenuto in una delle scene post-credits di Eternals (2020), senza però venire inquadrato. Si è trattato, infatti, di un semplice cameo vocale assieme a Dane Whitman (Kit Harrington). Il reboot arriverà nelle sale, a meno di cambiamenti, il 3 novembre 2023 e farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.